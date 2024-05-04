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Россиянам рассказали, кому повысят пенсию в этом году

Россиянам рассказали, кому повысят пенсию в этом году - 04.05.2024, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, кому повысят пенсию в этом году

Военные пенсии повысят с 1 октября текущего года, предварительно, на 4,5%. Об этом сообщила агентству РИА Новости член комитета Госдумы по труду Светлана... | 04.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-04T05:16+0300

2024-05-04T05:16+0300

2024-05-04T05:17+0300

госдума

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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Военные пенсии повысят с 1 октября текущего года, предварительно, на 4,5%. Об этом сообщила агентству РИА Новости член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб. "В этом году пройдет еще увеличение военных пенсий с 1 октября. Предварительно, процент увеличения составит 4,5%. Сегодня средняя военная пенсия составляет более 41 тысячи рублей", — заявила она. Последний раз размер военных пенсий повышали 1 октября 2023 года — на 19,5%, напомнила Бессараб.

https://1prime.ru/20240427/pensii-847747861.html

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