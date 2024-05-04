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Россиянам рассказали, кому повысят пенсию в этом году - 04.05.2024, ПРАЙМ
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Россиянам рассказали, кому повысят пенсию в этом году
Россиянам рассказали, кому повысят пенсию в этом году - 04.05.2024, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, кому повысят пенсию в этом году
Военные пенсии повысят с 1 октября текущего года, предварительно, на 4,5%. Об этом сообщила агентству РИА Новости член комитета Госдумы по труду Светлана... | 04.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-04T05:16+0300
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Военные пенсии повысят с 1 октября текущего года, предварительно, на 4,5%. Об этом сообщила агентству РИА Новости член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб. "В этом году пройдет еще увеличение военных пенсий с 1 октября. Предварительно, процент увеличения составит 4,5%. Сегодня средняя военная пенсия составляет более 41 тысячи рублей", — заявила она. Последний раз размер военных пенсий повышали 1 октября 2023 года — на 19,5%, напомнила Бессараб.
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госдума
Госдума
05:16 04.05.2024 (обновлено: 05:17 04.05.2024)
 
Россиянам рассказали, кому повысят пенсию в этом году

Депутат Бессараб: военные пенсии повысят с 1 октября, предварительно, на 4,5%

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Военные пенсии повысят с 1 октября текущего года, предварительно, на 4,5%. Об этом сообщила агентству РИА Новости член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб.
"В этом году пройдет еще увеличение военных пенсий с 1 октября. Предварительно, процент увеличения составит 4,5%. Сегодня средняя военная пенсия составляет более 41 тысячи рублей", — заявила она.
Последний раз размер военных пенсий повышали 1 октября 2023 года — на 19,5%, напомнила Бессараб.
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