https://1prime.ru/20240504/pentagon-847909492.html
Пентагон оплатит покупку для Украины оружия против глушилок GPS
Пентагон оплатит покупку для Украины оружия против глушилок GPS - 04.05.2024, ПРАЙМ
Пентагон оплатит покупку для Украины оружия против глушилок GPS
Пентагон сообщил, что нашел исполнителя контракта по закупке для Киева вооружений против глушилок GPS. Он заключит соответствующий контракт на 23,5 миллиона... | 04.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-04T06:35+0300
2024-05-04T06:35+0300
2024-05-04T06:35+0300
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ВАШИНГТОН, 4 мая - ПРАЙМ. Пентагон сообщил, что нашел исполнителя контракта по закупке для Киева вооружений против глушилок GPS. Он заключит соответствующий контракт на 23,5 миллиона долларов."Контракт на 23,5 миллиона долларов получит Scientific Applications and Research Associates Inc. для приобретения технологии Home-on-jam по поиску глушилок GPS", — сказано в сообщении ведомства. Также отмечается, что оружие увеличенной дальности планируется интегрировать в существующие комплекты артиллерии. В ведомстве уточнили, что данный контракт предполагает продажу военной техники Украине". Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20240504/drony-847908976.html
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пентагон, поддержка украины, gps
Вооружения, Пентагон, поддержка Украины, GPS
Пентагон оплатит покупку для Украины оружия против глушилок GPS
Пентагон выделит $23,5 млн на покупку для Украины оружия против глушилок GPS
ВАШИНГТОН, 4 мая - ПРАЙМ. Пентагон сообщил, что нашел исполнителя контракта по закупке для Киева вооружений против глушилок GPS. Он заключит соответствующий контракт на 23,5 миллиона долларов.
"Контракт на 23,5 миллиона долларов получит Scientific Applications and Research Associates Inc. для приобретения технологии Home-on-jam по поиску глушилок GPS", — сказано в сообщении ведомства.
Также отмечается, что оружие увеличенной дальности планируется интегрировать в существующие комплекты артиллерии.
В ведомстве уточнили, что данный контракт предполагает продажу военной техники Украине".
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Разведывательные дроны возглавили список запросов Киева к США, пишут СМИ