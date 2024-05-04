https://1prime.ru/20240504/pentagon-847909492.html

Пентагон оплатит покупку для Украины оружия против глушилок GPS

Пентагон оплатит покупку для Украины оружия против глушилок GPS - 04.05.2024, ПРАЙМ

Пентагон оплатит покупку для Украины оружия против глушилок GPS

Пентагон сообщил, что нашел исполнителя контракта по закупке для Киева вооружений против глушилок GPS. Он заключит соответствующий контракт на 23,5 миллиона... | 04.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-04T06:35+0300

2024-05-04T06:35+0300

2024-05-04T06:35+0300

вооружения

пентагон

поддержка украины

gps

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/23/841262354_0:30:6017:3414_1920x0_80_0_0_a73e92aa535163a27c82c275b02ed9e2.jpg

ВАШИНГТОН, 4 мая - ПРАЙМ. Пентагон сообщил, что нашел исполнителя контракта по закупке для Киева вооружений против глушилок GPS. Он заключит соответствующий контракт на 23,5 миллиона долларов."Контракт на 23,5 миллиона долларов получит Scientific Applications and Research Associates Inc. для приобретения технологии Home-on-jam по поиску глушилок GPS", — сказано в сообщении ведомства. Также отмечается, что оружие увеличенной дальности планируется интегрировать в существующие комплекты артиллерии. В ведомстве уточнили, что данный контракт предполагает продажу военной техники Украине". Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240504/drony-847908976.html

пентагон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пентагон, поддержка украины, gps