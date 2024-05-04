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Как понять, что вас втянули в финансовую пирамиду и вовремя убежать

Как понять, что вас втянули в финансовую пирамиду и вовремя убежать - 04.05.2024, ПРАЙМ

Как понять, что вас втянули в финансовую пирамиду и вовремя убежать

Финансовые пирамиды довольно успешно маскируются под добросовестные инвесткомпании, но лишь до поры до времени. Как их вовремя распознать и забрать свои деньги, | 04.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-04T02:02+0300

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2024-05-04T02:02+0300

мошенничество

эксклюзив

финансовые пирамиды

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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Финансовые пирамиды довольно успешно маскируются под добросовестные инвесткомпании, но лишь до поры до времени. Как их вовремя распознать и забрать свои деньги, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры инновационных и цифровых технологий Университета "Синергия" Дарья Копылова.“Один из фундаментальных принципов финансов, который опущен не только в программах финансовой грамотности, но и вузовских курсах экономики, — это принцип двойной записи. Любая инвестиция — это требования инвестора и чьи-то обязательства. Вопрос только чьи?”, - рассуждает она.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеОбычно это обязательства депозитария, который в свою очередь имеет требования к объектам инвестиций. В случае "нормальных" инвестиций депозитарий — это жестко регулируемая государством структура, доверие которой фактически обеспечено регулятором. В случае депозитов или текущих расчетных счетов, с помощью которых мы платим за свои покупки в магазинах, таким депозитарием является банк, тоже жестко регулируемая организация.А вот в случае пирамиды или инвестирования в криптовалюты депозитариями являются скрывающиеся за более или менее красивыми вывесками лица с неизвестными бенефициарами. Но вопрос о доверии к этим лицам люди себе не задают в силу непонимания устройства финансовой системы.Жертвами мошенников могут стать все, у кого есть, за что "зацепиться". У пенсионеров есть сбережения и желание помочь младшим членам семьи решить финансовые проблемы. У молодежи есть желание нового — поучаствовать в теме типа криптоинвестиций. Мы реже слышим о жертвах среднего возраста, но лишь потому что у этих людей нет ни горячей тяги к острым криптоощущениям, ни свободных денег.Конечно, самое правильное вовсе не вступать в такую пирамиду, вовремя осознав, что заманчивое предложение заработать сотни процентов годовых - не более чем ловушка. Но если это все же произошло, решать вопрос следует сразу через суд - вряд ли деньги вернут добровольно.В целом Банк России ужесточает контроль над финансовым рынком и передает списки сомнительных компаний в Генпрокуратуру на проверку. “Однако следует относиться к ним еще жестче, закрывать не через пять дней, а быстрее, прописать в ГК РФ ничтожность сделок, чтобы люди не теряли квартиры или машины в рамках незаконных схем обратного лизинга. Брать недвижимость в залог вообще следует разрешить лишь обладателям специализированных лицензий”, - считает Копылова.Необходимо перезагружать финансовую систему, создавая под эгидой государства такие инвестиционные инструменты, в которые все будут считать своим долгом инвестировать, что-то типа инструментов модернизации. И, наконец, сформировать культуру созидательного финансового поведения, направленного на участие и сопричастность к модернизации России, переходу к шестому технологическому укладу. Нужна высокая цель и соблюдение финансовой гигиены, а не засилье мошенников с рекламными буклетами и заманчивыми обещаниями, которые ничего не стоят, заключила специалист.

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эксклюзив, финансовые пирамиды