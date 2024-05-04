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Эксперт отметил серьезную подготовку НАТО к войне с Россией

Эксперт отметил серьезную подготовку НАТО к войне с Россией - 04.05.2024, ПРАЙМ

Эксперт отметил серьезную подготовку НАТО к войне с Россией

Учения НАТО Steadfast Defender являются частью подготовки блока к войне с Россией, выразил свое мнение РИА Новости профессор-исследователь факультета мировой... | 04.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-04T19:50+0300

2024-05-04T19:50+0300

2024-05-04T19:50+0300

политика

учения нато

россия

противостояние

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МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Учения НАТО Steadfast Defender являются частью подготовки блока к войне с Россией, выразил свое мнение РИА Новости профессор-исследователь факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ, советник исполнительного директора Фонда Горчакова Дмитрий Тренин. Ранее с аналогичным высказыванием выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Учения НАТО — часть подготовки стран блока к войне с Россией. Вероятность такой войны в результате украинского кризиса и эскалационной стратегии Запада в конфликте на Украине повысилась и продолжает повышаться", — отметил Тренин. По его мнению, Соединенные Штаты стремятся переложить большую часть работу по противостоянию с Россией на европейских партнеров.Многомесячные учения Steadfast Defender-2024 ("Стойкий защитник") проходят с января по май. В маневрах задействованы около 50 кораблей, 80 самолетов и 1,1 тысячи единиц наземной военной техники, в том числе 133 танка и порядка 90 тысяч военнослужащих. Места проведения учений включают страны Балтии, Польшу и Германию.В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаки России, бредом.

https://1prime.ru/20240503/rossiya-847885492.html

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учения нато, россия, противостояние