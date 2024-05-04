https://1prime.ru/20240504/pomosch-847910585.html
Новая помощь Украине останется инвестициями в США, заявил Блинкен
Новая помощь Украине останется инвестициями в США, заявил Блинкен - 04.05.2024, ПРАЙМ
Новая помощь Украине останется инвестициями в США, заявил Блинкен
Новая миллиардная военная помощь Вашингтона Украине останется инвестициями в США, заявил на мероприятии института Маккейна, трансляцию которого вел Госдеп,... | 04.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-04T07:42+0300
2024-05-04T07:42+0300
2024-05-04T07:42+0300
политика
энтони блинкен
поддержка украины
впк
https://cdnn.1prime.ru/img/83390/25/833902539_0:0:2727:1535_1920x0_80_0_0_ce11695cc434a7e77804ff079ece16e8.jpg
ВАШИНГТОН, 4 мая - ПРАЙМ. Новая миллиардная военная помощь Вашингтона Украине останется инвестициями в США, заявил на мероприятии института Маккейна, трансляцию которого вел Госдеп, госсекретарь Энтони Блинкен. "Новые деньги, которые мы инвестируем, практически все они остаются в США: в нашей индустриальной базе, обеспечивая хорошие рабочие места в Штатах, но так мы можем и помогать Украине", — сказал он. Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, сняв последнее юридическое препятствие для возобновления поставок Киеву американских вооружений. На помощь Украине направят почти 61 миллиард долларов, из которых 23,2 миллиарда пойдут на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда — на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда — для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20240504/drony-847908976.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83390/25/833902539_125:0:2598:1855_1920x0_80_0_0_7912dfdbe876ad72c28449f8c96030ae.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энтони блинкен, поддержка украины, впк
Политика, Энтони Блинкен, поддержка Украины, ВПК
Новая помощь Украине останется инвестициями в США, заявил Блинкен
Блинкен: новая миллиардная военная помощь Украине останется инвестициями в США
ВАШИНГТОН, 4 мая - ПРАЙМ. Новая миллиардная военная помощь Вашингтона Украине останется инвестициями в США, заявил на мероприятии института Маккейна, трансляцию которого вел Госдеп, госсекретарь Энтони Блинкен.
"Новые деньги, которые мы инвестируем, практически все они остаются в США: в нашей индустриальной базе, обеспечивая хорошие рабочие места в Штатах, но так мы можем и помогать Украине", — сказал он.
Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, сняв последнее юридическое препятствие для возобновления поставок Киеву американских вооружений. На помощь Украине направят почти 61 миллиард долларов, из которых 23,2 миллиарда пойдут на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда — на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда — для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Разведывательные дроны возглавили список запросов Киева к США, пишут СМИ