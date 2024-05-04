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В Крыму загорелся склад на тысячу квадратных метров

В Крыму загорелся склад на тысячу квадратных метров - 04.05.2024, ПРАЙМ

В Крыму загорелся склад на тысячу квадратных метров

В одноэтажном складе в Крыму произошло возгорание на тысячу квадратных метров, указала МЧС России в Telegram-канале. | 04.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-04T18:08+0300

2024-05-04T18:08+0300

2024-05-04T18:09+0300

происшествия

пожар

крым

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МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. В одноэтажном складе в Крыму произошло возгорание на тысячу квадратных метров, указала МЧС России в Telegram-канале."В Крыму огнеборцы МЧС России тушат крупный пожар. В селе Белоглинка горит одноэтажный склад на 1 000 квадратных метрах", — сообщается в публикации. Уточняется, что на месте работают 60 специалистов и 14 единиц техники.2 мая на востоке Москвы загорелось трехэтажное административно-производственное здание. У дома обрушилась крыша на площади в тысячу квадратных метров, а площадь возгорания составила 2,5 тысячи. Было задействовано 120 человек личного состава и 35 единиц техники. Также привлекли авиацию. Информации о пострадавших не поступало.3 мая на берлинском заводе Diehl, входящем в концерн по производству передаваемых Украине систем ПВО Iris-T произошел пожар. Отмечалось, что в районе Лихтерфельд находится очаг пожара на заводе, от которого исходит ядовитый дым. Жителям было рекомендовано избегать и объезжать данный район, а также закрыть окна и двери, отключить системы вентиляции и кондиционирования.

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крым

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пожар, крым