https://1prime.ru/20240504/pozhar-847917285.html

Пожар на складе в Крыму локализовали

Пожар на складе в Крыму локализовали - 04.05.2024, ПРАЙМ

Пожар на складе в Крыму локализовали

Пожар площадью в тысячу квадратных метров в одноэтажном складе в Крыму локализован, отмечает МЧС России в Telegram-канале. | 04.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-04T18:56+0300

2024-05-04T18:56+0300

2024-05-04T18:56+0300

происшествия

крым

пожар

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МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Пожар площадью в тысячу квадратных метров в одноэтажном складе в Крыму локализован, отмечает МЧС России в Telegram-канале. Ранее стало известно о том, что спасатели тушат крупный пожар в Крыму, на месте работали 60 специалистов и 14 единиц техники. "В Крыму огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 1 000 квадратных метрах", — указывается в публикации. В текущее время на месте работают 72 специалиста и 21 единица техники, уточняет спасательная служба.2 мая на востоке Москвы загорелось трехэтажное административно-производственное здание. У дома обрушилась крыша на площади в тысячу квадратных метров, а площадь возгорания составила 2,5 тысячи. Было задействовано 120 человек личного состава и 35 единиц техники. Также привлекли авиацию. Информации о пострадавших не поступало.3 мая на берлинском заводе Diehl, входящем в концерн по производству передаваемых Украине систем ПВО Iris-T произошел пожар. Отмечалось, что в районе Лихтерфельд находится очаг пожара на заводе, от которого исходит ядовитый дым. Жителям было рекомендовано избегать и объезжать данный район, а также закрыть окна и двери, отключить системы вентиляции и кондиционирования.

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крым, пожар