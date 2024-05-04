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Пожар на складе в Крыму локализовали
Пожар на складе в Крыму локализовали - 04.05.2024, ПРАЙМ
Пожар на складе в Крыму локализовали
Пожар площадью в тысячу квадратных метров в одноэтажном складе в Крыму локализован, отмечает МЧС России в Telegram-канале. | 04.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-04T18:56+0300
2024-05-04T18:56+0300
2024-05-04T18:56+0300
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МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Пожар площадью в тысячу квадратных метров в одноэтажном складе в Крыму локализован, отмечает МЧС России в Telegram-канале. Ранее стало известно о том, что спасатели тушат крупный пожар в Крыму, на месте работали 60 специалистов и 14 единиц техники. "В Крыму огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 1 000 квадратных метрах", — указывается в публикации. В текущее время на месте работают 72 специалиста и 21 единица техники, уточняет спасательная служба.2 мая на востоке Москвы загорелось трехэтажное административно-производственное здание. У дома обрушилась крыша на площади в тысячу квадратных метров, а площадь возгорания составила 2,5 тысячи. Было задействовано 120 человек личного состава и 35 единиц техники. Также привлекли авиацию. Информации о пострадавших не поступало.3 мая на берлинском заводе Diehl, входящем в концерн по производству передаваемых Украине систем ПВО Iris-T произошел пожар. Отмечалось, что в районе Лихтерфельд находится очаг пожара на заводе, от которого исходит ядовитый дым. Жителям было рекомендовано избегать и объезжать данный район, а также закрыть окна и двери, отключить системы вентиляции и кондиционирования.
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Происшествия, КРЫМ, пожар
Пожар на складе в Крыму локализовали
МЧС: пожар на складе в Крыму ликвидировали
МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Пожар площадью в тысячу квадратных метров в одноэтажном складе в Крыму локализован, отмечает МЧС России в Telegram-канале.
Ранее стало известно о том, что спасатели тушат крупный пожар в Крыму, на месте работали 60 специалистов и 14 единиц техники.
"В Крыму огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 1 000 квадратных метрах", — указывается в публикации.
В текущее время на месте работают 72 специалиста и 21 единица техники, уточняет спасательная служба.
2 мая на востоке Москвы загорелось трехэтажное административно-производственное здание. У дома обрушилась крыша на площади в тысячу квадратных метров, а площадь возгорания составила 2,5 тысячи. Было задействовано 120 человек личного состава и 35 единиц техники. Также привлекли авиацию. Информации о пострадавших не поступало.
3 мая на берлинском заводе Diehl, входящем в концерн по производству передаваемых Украине систем ПВО Iris-T произошел пожар. Отмечалось, что в районе Лихтерфельд находится очаг пожара на заводе, от которого исходит ядовитый дым. Жителям было рекомендовано избегать и объезжать данный район, а также закрыть окна и двери, отключить системы вентиляции и кондиционирования.
В подмосковном Воскресенске потушили пожар, в котором погибли шесть человек