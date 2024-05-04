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В Совфеде ответили на слова Кэмерона о праве Украины на удары по России
В Совфеде ответили на слова Кэмерона о праве Украины на удары по России - 04.05.2024, ПРАЙМ
В Совфеде ответили на слова Кэмерона о праве Украины на удары по России
Заявление главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о праве Украины наносить удары по территории России британским оружием является провокацией, считает сенатор... | 04.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-04T11:07+0300
2024-05-04T11:07+0300
2024-05-04T11:07+0300
политика
великобритания
дэвид кэмерон
поддержка украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – ПРАЙМ. Заявление главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о праве Украины наносить удары по территории России британским оружием является провокацией, считает сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.В четверг агентство Reuters выпустило сообщение, в котором сказано, что Кэмерон в ходе визита в Киев заявил в интервью, что Украина якобы вправе наносить удары по территории РФ британским оружием. Позднее агентство сообщило, что отзывает новость, "ожидается пересмотр определенных деталей в тексте". Но в ночь на пятницу в опубликованной новой версии новости цитата о "праве" Киева наносить удары по территории РФ британским оружием осталась без изменений. В комментарии агентству Bloomberg Кэмерон заявил, что оставляет Киеву право определять применение британского оружия. "Слова Кэмерона — провокация. Сомневаюсь, что он спрашивал, что думают о его заявлении вооруженные силы Великобритании или сами британцs. Нынешнее время породило довольно большое количество "шариковых", эдаких неразвитых существ, которые позволяют себе "давать советы космического масштаба и космической же глупости". Но, время все расставит на свои места", — сказал Кастюкевич РИА Новости. Он также отметил, что как бы ни старались "западные словоблуды", все прекрасно понимают, к чему могут привести удары британским оружием по территории России. По его словам, "нападки, пусть и руками Украины, на суверенность нашего государства могут очень плохо кончиться для Запада". "Как жаль, что понимают это простые люди в Америке и на Западе, в той же Великобритании, но не их руководители" — заключил сенатор. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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великобритания, дэвид кэмерон, поддержка украины
Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Дэвид Кэмерон, поддержка Украины
В Совфеде ответили на слова Кэмерона о праве Украины на удары по России
Кастюкевич: слова Кэмерона о праве Украины на удары по РФ являются провокацией
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – ПРАЙМ. Заявление главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о праве Украины наносить удары по территории России британским оружием является провокацией, считает сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
В четверг агентство Reuters выпустило сообщение, в котором сказано, что Кэмерон в ходе визита в Киев заявил в интервью, что Украина якобы вправе наносить удары по территории РФ британским оружием. Позднее агентство сообщило, что отзывает новость, "ожидается пересмотр определенных деталей в тексте". Но в ночь на пятницу в опубликованной новой версии новости цитата о "праве" Киева наносить удары по территории РФ британским оружием осталась без изменений. В комментарии агентству Bloomberg Кэмерон заявил, что оставляет Киеву право определять применение британского оружия.
"Слова Кэмерона — провокация. Сомневаюсь, что он спрашивал, что думают о его заявлении вооруженные силы Великобритании или сами британцs. Нынешнее время породило довольно большое количество "шариковых", эдаких неразвитых существ, которые позволяют себе "давать советы космического масштаба и космической же глупости". Но, время все расставит на свои места", — сказал Кастюкевич РИА Новости.
Он также отметил, что как бы ни старались "западные словоблуды", все прекрасно понимают, к чему могут привести удары британским оружием по территории России.
По его словам, "нападки, пусть и руками Украины, на суверенность нашего государства могут очень плохо кончиться для Запада".
"Как жаль, что понимают это простые люди в Америке и на Западе, в той же Великобритании, но не их руководители" — заключил сенатор.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
В Совфеде назвали слова Макрона о вводе войск на Украину игрой в бисер