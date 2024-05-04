https://1prime.ru/20240504/pravo-847913161.html

В Совфеде ответили на слова Кэмерона о праве Украины на удары по России

В Совфеде ответили на слова Кэмерона о праве Украины на удары по России - 04.05.2024, ПРАЙМ

В Совфеде ответили на слова Кэмерона о праве Украины на удары по России

Заявление главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о праве Украины наносить удары по территории России британским оружием является провокацией, считает сенатор... | 04.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-04T11:07+0300

2024-05-04T11:07+0300

2024-05-04T11:07+0300

политика

великобритания

дэвид кэмерон

поддержка украины

https://cdnn.1prime.ru/img/79595/77/795957786_0:29:2956:1692_1920x0_80_0_0_4f7a9d8fabc7e934929c7717286208ea.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – ПРАЙМ. Заявление главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о праве Украины наносить удары по территории России британским оружием является провокацией, считает сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.В четверг агентство Reuters выпустило сообщение, в котором сказано, что Кэмерон в ходе визита в Киев заявил в интервью, что Украина якобы вправе наносить удары по территории РФ британским оружием. Позднее агентство сообщило, что отзывает новость, "ожидается пересмотр определенных деталей в тексте". Но в ночь на пятницу в опубликованной новой версии новости цитата о "праве" Киева наносить удары по территории РФ британским оружием осталась без изменений. В комментарии агентству Bloomberg Кэмерон заявил, что оставляет Киеву право определять применение британского оружия. "Слова Кэмерона — провокация. Сомневаюсь, что он спрашивал, что думают о его заявлении вооруженные силы Великобритании или сами британцs. Нынешнее время породило довольно большое количество "шариковых", эдаких неразвитых существ, которые позволяют себе "давать советы космического масштаба и космической же глупости". Но, время все расставит на свои места", — сказал Кастюкевич РИА Новости. Он также отметил, что как бы ни старались "западные словоблуды", все прекрасно понимают, к чему могут привести удары британским оружием по территории России. По его словам, "нападки, пусть и руками Украины, на суверенность нашего государства могут очень плохо кончиться для Запада". "Как жаль, что понимают это простые люди в Америке и на Западе, в той же Великобритании, но не их руководители" — заключил сенатор. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240504/makron-847909754.html

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

великобритания, дэвид кэмерон, поддержка украины