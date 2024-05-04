https://1prime.ru/20240504/razreshenie-847918324.html

Правительство разрешило крупным газодобытчикам продлить работы по лицензии

Правительство разрешило крупным газодобытчикам продлить работы по лицензии - 04.05.2024, ПРАЙМ

Правительство разрешило крупным газодобытчикам продлить работы по лицензии

Газодобывающие предприятия, которые добывают не менее 80 миллиардов кубометров в 2022 году имеют право продлить сроки лицензированных работ на пользование... | 04.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-04T23:18+0300

2024-05-04T23:18+0300

2024-05-04T23:18+0300

экономика

добыча газа

газпром

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МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Газодобывающие предприятия, которые добывают не менее 80 миллиардов кубометров в 2022 году имеют право продлить сроки лицензированных работ на пользование недрами и другими разрешительными документами, следует из постановления правительства.Продление возможно на срок до четырех лет. Под действие постановления подпадают "Газпром" (412,6 млрд куб. м в 2022 г.) и "Новатэк" (82,14 млрд куб. м в 2022 г.).Газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в Минэнерго отмечала, что добыча газа в России увеличилась на 9,4 процента в январе-марте 2023 года.Минэкономразвития ожидает, что добыча газа в России в следующем году вырастет на 4,6 процента, до 666,7 миллиарда кубометров.Согласно базовому прогнозу министерства, в 2025 году добыча газа вырастет еще на 4,3%, до 695,4 миллиарда кубометров. В 2026 году добыча составит 707,5 миллиарда кубометров, а в 2027 году - 727,3 миллиарда.

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добыча газа, газпром