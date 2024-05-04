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Запад избрал новую жертву санкций, чтобы удержаться на плаву

Запад избрал новую жертву санкций, чтобы удержаться на плаву - 04.05.2024, ПРАЙМ

Запад избрал новую жертву санкций, чтобы удержаться на плаву

Разгорается серьезное противостояние между странами западного блока во главе с США и так называемым азиатским регионом, включая сформировавшуюся ось - Китай,... | 04.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-04T08:00+0300

2024-05-04T08:00+0300

2024-05-04T08:00+0300

мнения аналитиков

сша

китай

россия

санкции против рф

иран

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Разгорается серьезное противостояние между странами западного блока во главе с США и так называемым азиатским регионом, включая сформировавшуюся ось - Китай, Россия и Иран. В связи с этим санкционная полемика западных экономик против упомянутых государств нацелена в первую очередь на удержание технологического преимущества в мире, конкуренцию за мировые рынки, человеческие и природные ресурсы.Таким образом, обвинение Китая в поддержке российской экономики, которое предъявляет Вашингтон, - своего рода предлог. Основная причина заключается в попытке затормозить развитие китайской экономики, являющейся уже по многим показателям первой в мире. Так, США ввели сотни санкций против России и осуществляют целенаправленное давление на Китай, внеся в санкционный список около 20 компаний, активно работающих на территории страны. Европейская комиссия в конце апреля провела внезапные инспекции крупной китайской компании в ЕС, изъяли компьютеры и личные мобильные телефоны. Более того, начинается расследование против китайского медоборудования в ЕС. Все это - звенья одной цепи: Китаю предоставляют последний шанс остаться в мировой экономической системе, где правила диктуют США и западный блок стран.Другой вопрос, что мир уже вовсю вступил в процесс фрагментации или регионализации мировой экономики, где Китай заинтересован в расширении и продвижении союза стран БРИКС, а США действуют под эгидой стран Большой семерки. На каждое такое объединение приходится примерно 30% всей мировой экономики, а значит еще 40% становятся целью для привлечения каждой из сторон. И совсем не факт, что США и западные страны смогут заполучить максимальное число рынков под продукцию своих компаний.Союз стран БРИКС с начала текущего года смог расширить свою зону влияния еще на пять стран, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ, Иран, Египет, Эфиопию. При этом Аргентина, которая также изъявила желание присоединиться к данному объединению, в конечном счете выбрала прозападный путь развития. Тем не менее, противостояние продолжается, и уже Шри-Ланка подала заявку на вступление в БРИКС.Если же рассматривать взаимодействие Китая, России и Ирана, то здесь вырисовывается большое количество преимуществ, представляющих угрозу западному блоку. Например, Россия целенаправленно развивает транспортные маршруты международного уровня, которые обладают преимуществом и с точки зрения безопасности (здесь вспомним ситуацию в Красном море), и в плане экономии расходов за счет двукратного сокращения времени в пути. Речь идет о Северном морском пути и транспортном коридоре Север-Юг, пропускная способность которого может вырасти, несмотря на санкционное давление со стороны Запада. Таким образом, Россия может стать центром международной торговли, а Иран и Китай значительно снизят себестоимость производимой и поставляемой продукции по миру.Более того, за последние два года Россия серьезно потеснила представителей западного блока, а именно Францию, Канаду, Германию, Австралию на рынке производителей зерна, заняв 20% мирового рынка в 2023 году с целью повысить данную планку до 25-30% в ближайшие годы. При этом Россия стабильно держит цену примерно на 15% ниже, чем у конкурентов, тем самым привлекая все новые и новые рынки на свою сторону. Не зря страны БРИКС заявили о создании своей собственной зерновой биржи, которая бы регулировала порядок цен на поставляемое на мировой рынок зерно.Китай является мировым лидером по залежам редких металлов, включая галлий и германий, которые так необходимы при производстве различного рода полупроводников.Таким образом, западные страны прекрасно понимают, что не смогут оставаться конкурентоспособными на мировом рынке без поставок дешевых природных ресурсов, человеческого капитала, а также свободных рынков, которые поглощали бы производимую ими продукцию. Именно это основная причина их агрессивного поведения по отношению к Китаю, России и Ирану.

сша

китай

иран

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Екатерина Новикова https://cdnn.1prime.ru/img/84303/22/843032291_0:0:802:802_100x100_80_0_0_7c5f03ddf8ba8b80d92bf39fa6036be4.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Екатерина Новикова https://cdnn.1prime.ru/img/84303/22/843032291_0:0:802:802_100x100_80_0_0_7c5f03ddf8ba8b80d92bf39fa6036be4.jpg

мнения аналитиков, сша, китай, россия, санкции против рф, иран