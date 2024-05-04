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Власти РФ выделят средства на обслуживание договоров лизинга сельхозтехники
Власти РФ выделят средства на обслуживание договоров лизинга сельхозтехники - 04.05.2024, ПРАЙМ
Власти РФ выделят средства на обслуживание договоров лизинга сельхозтехники
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1 миллиарда рублей на обслуживание льготных договоров лизинга сельхозмашин и | 04.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-04T11:18+0300
2024-05-04T11:18+0300
2024-05-04T11:18+0300
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1 миллиарда рублей на обслуживание льготных договоров лизинга сельхозмашин и оборудования, заключенных в 2024 году, сообщается на сайте кабмина. "Правительство продолжает работу по снижению финансовой нагрузки на аграриев и обновлению парка сельскохозяйственной техники. На обслуживание льготных договоров лизинга сельхозмашин и оборудования, заключённых в 2024 году, из федерального бюджета будет дополнительно направлен 1 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Уточняется, что зарезервированные в федеральном бюджете средства направят "Росагролизингу", это позволит субсидировать договоры на поставку около двух тысяч единиц различной техники – автомашин, прицепов и полуприцепов, крытых грузовых вагонов, вагонов-цистерн, вагонов-рефрижераторов и контейнеров-рефрижераторов. Кроме того, всего в 2024 году по договорам льготного лизинга аграриям планируется поставить не менее 8,5 тысячи единиц различной техники, что превышает аналогичные показатели 2023 года на 8,5%.
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правительство рф, сельхозтехника, лизинг
Экономика, Правительство РФ, сельхозтехника, лизинг
Власти РФ выделят средства на обслуживание договоров лизинга сельхозтехники
Власти РФ направят 1 млрд рублей на обслуживание договоров лизинга сельхозтехники
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1 миллиарда рублей на обслуживание льготных договоров лизинга сельхозмашин и оборудования, заключенных в 2024 году, сообщается на сайте кабмина.
"Правительство продолжает работу по снижению финансовой нагрузки на аграриев и обновлению парка сельскохозяйственной техники. На обслуживание льготных договоров лизинга сельхозмашин и оборудования, заключённых в 2024 году, из федерального бюджета будет дополнительно направлен 1 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Уточняется, что зарезервированные в федеральном бюджете средства направят "Росагролизингу", это позволит субсидировать договоры на поставку около двух тысяч единиц различной техники – автомашин, прицепов и полуприцепов, крытых грузовых вагонов, вагонов-цистерн, вагонов-рефрижераторов и контейнеров-рефрижераторов. Кроме того, всего в 2024 году по договорам льготного лизинга аграриям планируется поставить не менее 8,5 тысячи единиц различной техники, что превышает аналогичные показатели 2023 года на 8,5%.
Мишустин поручил создать меры по увеличению выпуска продукции АПК