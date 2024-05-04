Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Власти РФ выделят средства на обслуживание договоров лизинга сельхозтехники - 04.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240504/selkhoztekhnika-847913546.html
Власти РФ выделят средства на обслуживание договоров лизинга сельхозтехники
Власти РФ выделят средства на обслуживание договоров лизинга сельхозтехники - 04.05.2024, ПРАЙМ
Власти РФ выделят средства на обслуживание договоров лизинга сельхозтехники
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1 миллиарда рублей на обслуживание льготных договоров лизинга сельхозмашин и | 04.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-04T11:18+0300
2024-05-04T11:18+0300
экономика
правительство рф
сельхозтехника
лизинг
https://cdnn.1prime.ru/img/83812/77/838127775_0:295:3117:2048_1920x0_80_0_0_5bf7715a27554c907ed5443496a7f196.jpg
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1 миллиарда рублей на обслуживание льготных договоров лизинга сельхозмашин и оборудования, заключенных в 2024 году, сообщается на сайте кабмина. "Правительство продолжает работу по снижению финансовой нагрузки на аграриев и обновлению парка сельскохозяйственной техники. На обслуживание льготных договоров лизинга сельхозмашин и оборудования, заключённых в 2024 году, из федерального бюджета будет дополнительно направлен 1 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Уточняется, что зарезервированные в федеральном бюджете средства направят "Росагролизингу", это позволит субсидировать договоры на поставку около двух тысяч единиц различной техники – автомашин, прицепов и полуприцепов, крытых грузовых вагонов, вагонов-цистерн, вагонов-рефрижераторов и контейнеров-рефрижераторов. Кроме того, всего в 2024 году по договорам льготного лизинга аграриям планируется поставить не менее 8,5 тысячи единиц различной техники, что превышает аналогичные показатели 2023 года на 8,5%.
https://1prime.ru/20240502/apk-847840902.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83812/77/838127775_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_e38ffa1db0065c85d4e68828f85263bf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
правительство рф, сельхозтехника, лизинг
Экономика, Правительство РФ, сельхозтехника, лизинг
11:18 04.05.2024
 
Власти РФ выделят средства на обслуживание договоров лизинга сельхозтехники

Власти РФ направят 1 млрд рублей на обслуживание договоров лизинга сельхозтехники

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСбор урожая рапса и пшеницы в Новосибирской области
Сбор урожая рапса и пшеницы в Новосибирской области - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1 миллиарда рублей на обслуживание льготных договоров лизинга сельхозмашин и оборудования, заключенных в 2024 году, сообщается на сайте кабмина.
"Правительство продолжает работу по снижению финансовой нагрузки на аграриев и обновлению парка сельскохозяйственной техники. На обслуживание льготных договоров лизинга сельхозмашин и оборудования, заключённых в 2024 году, из федерального бюджета будет дополнительно направлен 1 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Уточняется, что зарезервированные в федеральном бюджете средства направят "Росагролизингу", это позволит субсидировать договоры на поставку около двух тысяч единиц различной техники – автомашин, прицепов и полуприцепов, крытых грузовых вагонов, вагонов-цистерн, вагонов-рефрижераторов и контейнеров-рефрижераторов. Кроме того, всего в 2024 году по договорам льготного лизинга аграриям планируется поставить не менее 8,5 тысячи единиц различной техники, что превышает аналогичные показатели 2023 года на 8,5%.
Производство риса в Краснодарском крае - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
Мишустин поручил создать меры по увеличению выпуска продукции АПК
2 мая, 10:33
 
ЭкономикаПравительство РФсельхозтехникализинг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала