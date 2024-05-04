https://1prime.ru/20240504/tanker-847913042.html
Следовавший в Россию танкер отбуксировали после поломки в Турции
Следовавший в Россию танкер отбуксировали после поломки в Турции - 04.05.2024, ПРАЙМ
Следовавший в Россию танкер отбуксировали после поломки в Турции
Танкер с заглохшим в проливе Дарданеллы двигателем успешно отбуксировали к причалу. Об том сообщил агентству РИА Новости источник в генеральном управлении... | 04.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-04T10:57+0300
2024-05-04T10:57+0300
2024-05-04T10:57+0300
происшествия
турция
пролив дарданеллы
танкер
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СТАМБУЛ, 4 мая - ПРАЙМ. Танкер с заглохшим в проливе Дарданеллы двигателем успешно отбуксировали к причалу. Об том сообщил агентству РИА Новости источник в генеральном управлении береговой охраны Турции. "У танкера Sea Marine 1 без груза длиной в 180 метров, следовавшего из Греции в РФ, вышел из строя двигатель у моста через пролив Дарданеллы", — сказал он. Шедший под флагом Вьетнама танкер удалось безопасно отбуксировать к причалу Шевкетие. Инцидент не сказался на движении судов.
https://1prime.ru/20240503/turtsiya-847896654.html
турция
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турция, пролив дарданеллы, танкер
Происшествия, ТУРЦИЯ, пролив Дарданеллы, танкер
Следовавший в Россию танкер отбуксировали после поломки в Турции
Береговая охрана Турции: шедший в РФ танкер отбуксировали к причалу после поломки
СТАМБУЛ, 4 мая - ПРАЙМ. Танкер с заглохшим в проливе Дарданеллы двигателем успешно отбуксировали к причалу. Об том сообщил агентству РИА Новости источник в генеральном управлении береговой охраны Турции.
"У танкера Sea Marine 1 без груза длиной в 180 метров, следовавшего из Греции в РФ, вышел из строя двигатель у моста через пролив Дарданеллы", — сказал он.
Шедший под флагом Вьетнама танкер удалось безопасно отбуксировать к причалу Шевкетие.
Инцидент не сказался на движении судов.
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