https://1prime.ru/20240504/tanker-847913042.html

Следовавший в Россию танкер отбуксировали после поломки в Турции

Следовавший в Россию танкер отбуксировали после поломки в Турции - 04.05.2024, ПРАЙМ

Следовавший в Россию танкер отбуксировали после поломки в Турции

Танкер с заглохшим в проливе Дарданеллы двигателем успешно отбуксировали к причалу. Об том сообщил агентству РИА Новости источник в генеральном управлении... | 04.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-04T10:57+0300

2024-05-04T10:57+0300

2024-05-04T10:57+0300

происшествия

турция

пролив дарданеллы

танкер

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СТАМБУЛ, 4 мая - ПРАЙМ. Танкер с заглохшим в проливе Дарданеллы двигателем успешно отбуксировали к причалу. Об том сообщил агентству РИА Новости источник в генеральном управлении береговой охраны Турции. "У танкера Sea Marine 1 без груза длиной в 180 метров, следовавшего из Греции в РФ, вышел из строя двигатель у моста через пролив Дарданеллы", — сказал он. Шедший под флагом Вьетнама танкер удалось безопасно отбуксировать к причалу Шевкетие. Инцидент не сказался на движении судов.

https://1prime.ru/20240503/turtsiya-847896654.html

турция

пролив дарданеллы

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турция, пролив дарданеллы, танкер