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TotalEnergies подозревают в непредумышленном убийстве, сообщили СМИ

TotalEnergies подозревают в непредумышленном убийстве, сообщили СМИ - 04.05.2024, ПРАЙМ

TotalEnergies подозревают в непредумышленном убийстве, сообщили СМИ

Прокуратура во Франции в связи с нападением боевиков в Мозамбике в марте 2021 года открыла предварительное расследование по подозрению в "непредумышленном... | 04.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-04T12:37+0300

2024-05-04T12:37+0300

2024-05-04T12:39+0300

происшествия

totalenergies

мозамбик

убийство

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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Прокуратура во Франции в связи с нападением боевиков в Мозамбике в марте 2021 года открыла предварительное расследование по подозрению в "непредумышленном убийстве" в отношении энергетической компании TotalEnergies, управлявшей крупным газовым проектом в африканской стране, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на прокуратуру города Нантера. "Предварительное расследование было открыто по подозрению в непредумышленном убийстве и неоказании помощи человеку в опасности в отношении TotalEnergies после жалобы, поданной в октябре выжившими и семьями жертв кровавого нападения в мозамбикском городе Палма в марте 2021 года", - передает агентство в субботу. Согласно прокуратуре, истцы обвинили компанию в неспособности защитить своих субподрядчиков, а также в том, что она не предоставила топливо, чтобы вертолеты могли эвакуировать мирных жителей после нападения. Как отмечается, после получения информации со стороны компании, которую обвиняют в ряде нарушений, а также со стороны истцов, прокуратура оценит "возможность судебного преследования, прекращения производства по делу или более глубокого расследования". В мае 2023 года мозамбикский эксперт Гелио Гилиши рассказал РИА Новости, что жизнь постепенно возвращается в нормальное русло в городе Палма в северо-восточной провинции Мозамбика Кабу-Делгаду, после того как он подвергся нападению террористов в 2021 году. Французская TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает почти в 130 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке. Штат компании превышает 100 тысяч человек.

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totalenergies, мозамбик, убийство