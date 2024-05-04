https://1prime.ru/20240504/tramp-847909242.html
Трамп разработал план по завершению конфликта на Украине, сообщили СМИ
Трамп разработал план по завершению конфликта на Украине, сообщили СМИ - 04.05.2024, ПРАЙМ
Трамп разработал план по завершению конфликта на Украине, сообщили СМИ
Экс-президент США Дональд Трамп создал подробный план по мирному завершению конфликта на Украине, но он не будет раскрыт до выборов в Соединенных Штатах,... | 04.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-04T06:25+0300
2024-05-04T06:25+0300
2024-05-04T06:25+0300
политика
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/84246/27/842462756_0:236:1080:844_1920x0_80_0_0_bc01f59f5fd8cce0fe10261651a063d6.jpg
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп создал подробный план по мирному завершению конфликта на Украине, но он не будет раскрыт до выборов в Соединенных Штатах, сообщило британское издание Telegraph со ссылкой на источник. "Он (Трамп) разработал подробный план мирного окончания войны, но не будет раскрывать его до выборов", — сказано в материале со ссылкой на источники. Один из источников сообщил журналистам, что Трамп не собирается обсуждать план "в новостях кабельных телеканалов, потому что тогда вы теряете весь рычаг воздействия". Издание узнало, что в ходе предвыборной кампании Трамп намерен ограничиться простыми утверждениями о том, что он завершит конфликт, намереваясь привлечь на свою сторону тех избирателей, которые выступают за его мирное разрешение. Бывший глава Белого дома США ранее неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания будет добиваться урегулирования конфликта между Москвой и Киевом всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, отмечал, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
https://1prime.ru/20240503/traty-847906292.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84246/27/842462756_0:135:1080:945_1920x0_80_0_0_e977cf7f4e7061e4dc5108ce9e0ae9eb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп
Политика, США, Дональд Трамп
Трамп разработал план по завершению конфликта на Украине, сообщили СМИ
Telegraph: Трамп создал план по окончанию конфликта на Украине, пока он в секрете
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп создал подробный план по мирному завершению конфликта на Украине, но он не будет раскрыт до выборов в Соединенных Штатах, сообщило британское издание Telegraph со ссылкой на источник.
"Он (Трамп) разработал подробный план мирного окончания войны, но не будет раскрывать его до выборов", — сказано в материале со ссылкой на источники.
Один из источников сообщил журналистам, что Трамп не собирается обсуждать план "в новостях кабельных телеканалов, потому что тогда вы теряете весь рычаг воздействия". Издание узнало, что в ходе предвыборной кампании Трамп намерен ограничиться простыми утверждениями о том, что он завершит конфликт, намереваясь привлечь на свою сторону тех избирателей, которые выступают за его мирное разрешение.
Бывший глава Белого дома США ранее неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания будет добиваться урегулирования конфликта между Москвой и Киевом всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, отмечал, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
СМИ раскрыло требования Трампа к НАТО в случае победы на выборах