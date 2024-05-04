https://1prime.ru/20240504/tramp-847909242.html

Трамп разработал план по завершению конфликта на Украине, сообщили СМИ

Трамп разработал план по завершению конфликта на Украине, сообщили СМИ - 04.05.2024, ПРАЙМ

Трамп разработал план по завершению конфликта на Украине, сообщили СМИ

Экс-президент США Дональд Трамп создал подробный план по мирному завершению конфликта на Украине, но он не будет раскрыт до выборов в Соединенных Штатах,... | 04.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-04T06:25+0300

2024-05-04T06:25+0300

2024-05-04T06:25+0300

политика

сша

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/84246/27/842462756_0:236:1080:844_1920x0_80_0_0_bc01f59f5fd8cce0fe10261651a063d6.jpg

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп создал подробный план по мирному завершению конфликта на Украине, но он не будет раскрыт до выборов в Соединенных Штатах, сообщило британское издание Telegraph со ссылкой на источник. "Он (Трамп) разработал подробный план мирного окончания войны, но не будет раскрывать его до выборов", — сказано в материале со ссылкой на источники. Один из источников сообщил журналистам, что Трамп не собирается обсуждать план "в новостях кабельных телеканалов, потому что тогда вы теряете весь рычаг воздействия". Издание узнало, что в ходе предвыборной кампании Трамп намерен ограничиться простыми утверждениями о том, что он завершит конфликт, намереваясь привлечь на свою сторону тех избирателей, которые выступают за его мирное разрешение. Бывший глава Белого дома США ранее неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания будет добиваться урегулирования конфликта между Москвой и Киевом всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, отмечал, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.

https://1prime.ru/20240503/traty-847906292.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, дональд трамп