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Трамп разработал план по завершению конфликта на Украине, сообщили СМИ - 04.05.2024, ПРАЙМ
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Трамп разработал план по завершению конфликта на Украине, сообщили СМИ
Трамп разработал план по завершению конфликта на Украине, сообщили СМИ - 04.05.2024, ПРАЙМ
Трамп разработал план по завершению конфликта на Украине, сообщили СМИ
Экс-президент США Дональд Трамп создал подробный план по мирному завершению конфликта на Украине, но он не будет раскрыт до выборов в Соединенных Штатах,... | 04.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-04T06:25+0300
2024-05-04T06:25+0300
политика
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп создал подробный план по мирному завершению конфликта на Украине, но он не будет раскрыт до выборов в Соединенных Штатах, сообщило британское издание Telegraph со ссылкой на источник. "Он (Трамп) разработал подробный план мирного окончания войны, но не будет раскрывать его до выборов", — сказано в материале со ссылкой на источники. Один из источников сообщил журналистам, что Трамп не собирается обсуждать план "в новостях кабельных телеканалов, потому что тогда вы теряете весь рычаг воздействия". Издание узнало, что в ходе предвыборной кампании Трамп намерен ограничиться простыми утверждениями о том, что он завершит конфликт, намереваясь привлечь на свою сторону тех избирателей, которые выступают за его мирное разрешение. Бывший глава Белого дома США ранее неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания будет добиваться урегулирования конфликта между Москвой и Киевом всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, отмечал, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
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сша, дональд трамп
Политика, США, Дональд Трамп
06:25 04.05.2024
 
Трамп разработал план по завершению конфликта на Украине, сообщили СМИ

Telegraph: Трамп создал план по окончанию конфликта на Украине, пока он в секрете

© Фото : Official social media page of Donald TrumpДонадьд Трамп
Донадьд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2024
© Фото : Official social media page of Donald Trump
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп создал подробный план по мирному завершению конфликта на Украине, но он не будет раскрыт до выборов в Соединенных Штатах, сообщило британское издание Telegraph со ссылкой на источник.
"Он (Трамп) разработал подробный план мирного окончания войны, но не будет раскрывать его до выборов", — сказано в материале со ссылкой на источники.
Один из источников сообщил журналистам, что Трамп не собирается обсуждать план "в новостях кабельных телеканалов, потому что тогда вы теряете весь рычаг воздействия". Издание узнало, что в ходе предвыборной кампании Трамп намерен ограничиться простыми утверждениями о том, что он завершит конфликт, намереваясь привлечь на свою сторону тех избирателей, которые выступают за его мирное разрешение.
Бывший глава Белого дома США ранее неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания будет добиваться урегулирования конфликта между Москвой и Киевом всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, отмечал, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
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ПолитикаСШАДональд Трамп
 
 
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