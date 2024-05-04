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Учения НАТО указывают на подготовку к противостоянию с РФ, заявила Захарова
Учения НАТО указывают на подготовку к противостоянию с РФ, заявила Захарова - 04.05.2024, ПРАЙМ
Учения НАТО указывают на подготовку к противостоянию с РФ, заявила Захарова
Натовские учения свидетельствуют, что альянс готовится к "потенциальному конфликту" с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. | 04.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-04T12:26+0300
2024-05-04T12:26+0300
2024-05-04T12:27+0300
политика
учения нато
мария захарова
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Натовские учения свидетельствуют, что альянс готовится к "потенциальному конфликту" с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила, что прямо сейчас у границ РФ проходят крупнейшие со времен "холодной войны" учения НАТО Steadfast Defender. "По их сценарию с задействованием всех инструментов, в том числе гибридных, и обычных вооружений отрабатываются коалиционные действия против России. Приходится констатировать, что натовцы всерьез готовятся к "потенциальному конфликту" с нами, о чем, кстати, откровенно говорят высокопоставленные натовские представители", — заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.
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учения нато, мария захарова
Политика, учения НАТО, Мария Захарова
Учения НАТО указывают на подготовку к противостоянию с РФ, заявила Захарова
Захарова: учения НАТО указывают на подготовку к противостоянию с Россией
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Натовские учения свидетельствуют, что альянс готовится к "потенциальному конфликту" с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она напомнила, что прямо сейчас у границ РФ проходят крупнейшие со времен "холодной войны" учения НАТО Steadfast Defender.
"По их сценарию с задействованием всех инструментов, в том числе гибридных, и обычных вооружений отрабатываются коалиционные действия против России. Приходится констатировать, что натовцы всерьез готовятся к "потенциальному конфликту" с нами, о чем, кстати, откровенно говорят высокопоставленные натовские представители", — заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.
В МИД отвергли обвинения НАТО в гибридных атаках со стороны России