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Учения НАТО указывают на подготовку к противостоянию с РФ, заявила Захарова

Учения НАТО указывают на подготовку к противостоянию с РФ, заявила Захарова - 04.05.2024, ПРАЙМ

Учения НАТО указывают на подготовку к противостоянию с РФ, заявила Захарова

Натовские учения свидетельствуют, что альянс готовится к "потенциальному конфликту" с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. | 04.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-04T12:26+0300

2024-05-04T12:26+0300

2024-05-04T12:27+0300

политика

учения нато

мария захарова

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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Натовские учения свидетельствуют, что альянс готовится к "потенциальному конфликту" с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила, что прямо сейчас у границ РФ проходят крупнейшие со времен "холодной войны" учения НАТО Steadfast Defender. "По их сценарию с задействованием всех инструментов, в том числе гибридных, и обычных вооружений отрабатываются коалиционные действия против России. Приходится констатировать, что натовцы всерьез готовятся к "потенциальному конфликту" с нами, о чем, кстати, откровенно говорят высокопоставленные натовские представители", — заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.

https://1prime.ru/20240504/ataki-847913980.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

учения нато, мария захарова