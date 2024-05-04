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СМИ: немецкая армия получила унизительный удар - 04.05.2024, ПРАЙМ
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СМИ: немецкая армия получила унизительный удар
СМИ: немецкая армия получила унизительный удар - 04.05.2024, ПРАЙМ
СМИ: немецкая армия получила унизительный удар
В интернет попали записи секретных видеосовещаний бундесвера, что опозорило армию страны, сообщает британская Express. | 04.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-04T16:27+0300
2024-05-04T16:27+0300
фрг
утечка данных
бундесвер
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МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. В интернет попали записи секретных видеосовещаний бундесвера, что опозорило армию страны, сообщает британская Express."Немецкая армия подверглась унижению после того, как тысячи секретных видеосовещаний были выложены в сеть, что дало доступ к ним людям по всему миру", — указывается в материале.СМИ отмечало, что записи изъяли только вечером 3 мая. По данным немецкого издания Focus, тысячи ссылок на видеозаседания бундесвера с внутренней информацией несколько месяцев оставались в открытом доступе.Ранее газета Zeit выяснила, что утечка была серьезной, так как некоторые онлайн-встречи имели квалификацию "совершенно секретно".1 марта главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост".Экс-глава МИД Австрии руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что утечка аудиозаписи переговоров немецких офицеров выявила непрофессионализм немецкой военной элиты и "рисует очень мрачный портрет высокопоставленных офицеров авиации, армейской элиты".Глава МО Германии заявил, что публикация записи разговора немецких офицеров российскими СМИ является частью информвойны, которую Россия якобы ведет против ФРГ.
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фрг, утечка данных, бундесвер
ФРГ, утечка данных, Бундесвер
16:27 04.05.2024
 
СМИ: немецкая армия получила унизительный удар

Express: утечка записей видеосовещаний стала унизительным ударом по бундесверу

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкФлаг Германии.
Флаг Германии. - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. В интернет попали записи секретных видеосовещаний бундесвера, что опозорило армию страны, сообщает британская Express.
"Немецкая армия подверглась унижению после того, как тысячи секретных видеосовещаний были выложены в сеть, что дало доступ к ним людям по всему миру", — указывается в материале.
СМИ отмечало, что записи изъяли только вечером 3 мая. По данным немецкого издания Focus, тысячи ссылок на видеозаседания бундесвера с внутренней информацией несколько месяцев оставались в открытом доступе.
Ранее газета Zeit выяснила, что утечка была серьезной, так как некоторые онлайн-встречи имели квалификацию "совершенно секретно".
Берлин, Германия - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2024
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1 марта главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост".
Экс-глава МИД Австрии руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что утечка аудиозаписи переговоров немецких офицеров выявила непрофессионализм немецкой военной элиты и "рисует очень мрачный портрет высокопоставленных офицеров авиации, армейской элиты".
Глава МО Германии заявил, что публикация записи разговора немецких офицеров российскими СМИ является частью информвойны, которую Россия якобы ведет против ФРГ.
 
ФРГутечка данныхБундесвер
 
 
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