https://1prime.ru/20240504/unizhenie-847916662.html

СМИ: немецкая армия получила унизительный удар

СМИ: немецкая армия получила унизительный удар - 04.05.2024, ПРАЙМ

СМИ: немецкая армия получила унизительный удар

В интернет попали записи секретных видеосовещаний бундесвера, что опозорило армию страны, сообщает британская Express. | 04.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-04T16:27+0300

2024-05-04T16:27+0300

2024-05-04T16:27+0300

фрг

утечка данных

бундесвер

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МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. В интернет попали записи секретных видеосовещаний бундесвера, что опозорило армию страны, сообщает британская Express."Немецкая армия подверглась унижению после того, как тысячи секретных видеосовещаний были выложены в сеть, что дало доступ к ним людям по всему миру", — указывается в материале.СМИ отмечало, что записи изъяли только вечером 3 мая. По данным немецкого издания Focus, тысячи ссылок на видеозаседания бундесвера с внутренней информацией несколько месяцев оставались в открытом доступе.Ранее газета Zeit выяснила, что утечка была серьезной, так как некоторые онлайн-встречи имели квалификацию "совершенно секретно".1 марта главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост".Экс-глава МИД Австрии руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что утечка аудиозаписи переговоров немецких офицеров выявила непрофессионализм немецкой военной элиты и "рисует очень мрачный портрет высокопоставленных офицеров авиации, армейской элиты".Глава МО Германии заявил, что публикация записи разговора немецких офицеров российскими СМИ является частью информвойны, которую Россия якобы ведет против ФРГ.

https://1prime.ru/20240427/germaniya-847770103.html

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фрг, утечка данных, бундесвер