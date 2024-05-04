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Совет Госдумы обсудит подготовку к утверждению кандидатур вице-премьеров

Совет Госдумы обсудит подготовку к утверждению кандидатур вице-премьеров - 04.05.2024, ПРАЙМ

Совет Госдумы обсудит подготовку к утверждению кандидатур вице-премьеров

Совет Госдумы в понедельник рассмотрит вопрос о подготовке к процедуре утверждения кандидатур премьер-министра, вице-премьеров и федеральных министров. Это... | 04.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-04T11:12+0300

2024-05-04T11:12+0300

2024-05-04T11:12+0300

кабмин

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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Совет Госдумы в понедельник рассмотрит вопрос о подготовке к процедуре утверждения кандидатур премьер-министра, вице-премьеров и федеральных министров. Это следует из повестки заседания Совета. Ее текст доступен в думской электронной базе. "О подготовке к утверждению Государственной Думой кандидатур заместителей председателя правительства Российской Федерации и федеральных министров", —говорится в документе. Согласно повестке комитету Госдумы по контролю могут поручить подготовить и внести на рассмотрение Совета ГД предложения по процедуре рассмотрения вопроса об утверждении кандидатуры премьер-министра, а также процедуре рассмотрения на заседании Госдумы вопросов об утверждении кандидатур вице-премьеров и федеральных министров.

https://1prime.ru/20240424/zadacha-847635735.html

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