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Аналитик раскрыл, что определит судьбу доллара на следующей неделе

Аналитик раскрыл, что определит судьбу доллара на следующей неделе - 04.05.2024, ПРАЙМ

Аналитик раскрыл, что определит судьбу доллара на следующей неделе

Рубль торгуется в широком диапазоне из-за двух подряд коротких недель и сочетания разнонаправленных факторов, которые влияют на курс, рассказал агентству... | 04.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-04T03:03+0300

2024-05-04T03:03+0300

2024-05-04T03:03+0300

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МОСКВА, 4 мая – ПРАЙМ. Рубль торгуется в широком диапазоне из-за двух подряд коротких недель и сочетания разнонаправленных факторов, которые влияют на курс, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов."Укрепление рубля во второй половине недели связано с началом рабочих дней – до этого объемы торгов были крайне низкими. И тут сработали факторы поддержки нацвалюты: сохранение продажи валютной выручки экспортерами, активная продажа валюты для уплаты налогов, ослабление доллара к мировым валютам и жесткая политика Банка России по ставкам", - объяснил он.В результате доллар в период с 29 апреля по 3 мая торговался преимущественно в диапазоне 91,75-93,75 рубля. Следующая рабочая неделя вновь окажется короткой и не будет показательной для курса. В выходные дни на низких объёмах курс валют может отклоняться на 1-2% от цен закрытия 3 мая. В целом доллар продолжает торговаться в широком ценовом диапазоне с конца ноября 2023 года.Ситуация по нефти неоднозначная. За минувшую неделю Brent подешевела на 5% на совокупности факторов. Если по итогам следующей недели покупатели не смогут закрыться выше 83,5, то возможно продолжение нисходящего движения к 80,5 долларов за баррель Brent. Снижение нефтяных котировок в итоге надавит на рубль."Если доллар закроется выше 93,50 рубля, то вероятно усиление давления на рубль. В праздничную неделю с 6 по 10 мая больше склоняюсь к диапазонной торговле между уровней 90,50 - 93,50 рублей за доллар. По евро торговый диапазон 97,35-101,25, для юаня 12,50 - 13,00 рублей", - прогнозирует Антонов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, курсы валют, курс доллара к рублю цб рф, владислав антонов, bitriver