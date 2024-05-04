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Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Викулово вырос на 12 сантиметров - 04.05.2024, ПРАЙМ
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Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Викулово вырос на 12 сантиметров
Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Викулово вырос на 12 сантиметров - 04.05.2024, ПРАЙМ
Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Викулово вырос на 12 сантиметров
Вода в реке Ишим в селе Викулово Викуловского района Тюменской области в течение суток поднялась на 12 сантиметров, к 8.00 (6.00 мск) 4 мая уровень достиг 1163... | 04.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-04T07:26+0300
2024-05-04T07:26+0300
происшествия
тюменская область
паводок
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ТЮМЕНЬ, 4 мая – ПРАЙМ. Вода в реке Ишим в селе Викулово Викуловского района Тюменской области в течение суток поднялась на 12 сантиметров, к 8.00 (6.00 мск) 4 мая уровень достиг 1163 сантиметров. Он превышает критическую отметку опасного явления на 163 сантиметра. По данным гидрологических бюллетеней из Telegram-канала правительства Тюменской области, в 8.00 (6.00 мск) 3 мая уровень воды в Ишиме в селе Викулово составил 1151 сантиметр (критический 1000 см), на 8.00 (6.00 мск) 4 мая – 1163 сантиметра. Согласно информации из открытых источников, в Викуловском районе проживает около 15 тысяч человек. В зоне потенциального подтопления находятся 19 населенных пунктов, включая райцентр – село Викулово, в котором более семи тысяч жителей. СЕЛО АБАТСКОЕВода в Ишиме в селе Абатское Тюменской области в течение суток спада на один сантиметр, до 1235 сантиметров. Снижение было зафиксировано накануне в 22.00 (20.00 мск), за ночь изменений на гидропосту не произошло.По данным гидрологических бюллетеней из Telegram-канала информцентра регионального правительства, на 8.00 (6.00 мск) 3 мая уровень воды в реке Ишим в селе Абатское – 1236 сантиметров, на 22.00 (20.00 мск) – 1235 сантиметров, на 8.00 (6.00) 4 мая – 1235 сантиметров, минус один сантиметр за сутки.Критическая отметка опасного явления для Абатского составляет 960 сантиметров. Пик паводка ожидался 3 мая. Власти считают, что напряженная паводковая обстановка в Абатском районе может сохраниться до 15 мая.При развитии наихудшего сценария паводка в зону затопления в Абатском районе могут попасть 22 населенных пункта, в которых проживают более 2,5 тысячи человек, в райцентре под угрозой до 500 домов, в которых проживают около 1,5 тысячи человек. Всего в районе население составляет 19 тысяч человек, в селе Абатское, где 27 апреля была объявлена экстренная эвакуация, – около 8 тысяч.Режим ЧС по паводку в Тюменской области действует с 8 апреля. По данным МЧС России, на четверг в 40 населенных пунктах региона подтоплены 361 жилой дом, 523 дачных дома, 3 141 приусадебный участок, 29 участков автодорог.
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тюменская область, паводок
Происшествия, Тюменская область, паводок
07:26 04.05.2024
 
Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Викулово вырос на 12 сантиметров

Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Викулово вырос до 1163 сантиметров

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПаводок в Тюменской области. Архивное фото
Паводок в Тюменской области. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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ТЮМЕНЬ, 4 мая – ПРАЙМ. Вода в реке Ишим в селе Викулово Викуловского района Тюменской области в течение суток поднялась на 12 сантиметров, к 8.00 (6.00 мск) 4 мая уровень достиг 1163 сантиметров. Он превышает критическую отметку опасного явления на 163 сантиметра.
По данным гидрологических бюллетеней из Telegram-канала правительства Тюменской области, в 8.00 (6.00 мск) 3 мая уровень воды в Ишиме в селе Викулово составил 1151 сантиметр (критический 1000 см), на 8.00 (6.00 мск) 4 мая – 1163 сантиметра.
Согласно информации из открытых источников, в Викуловском районе проживает около 15 тысяч человек. В зоне потенциального подтопления находятся 19 населенных пунктов, включая райцентр – село Викулово, в котором более семи тысяч жителей.

СЕЛО АБАТСКОЕ

Вода в Ишиме в селе Абатское Тюменской области в течение суток спада на один сантиметр, до 1235 сантиметров. Снижение было зафиксировано накануне в 22.00 (20.00 мск), за ночь изменений на гидропосту не произошло.
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По данным гидрологических бюллетеней из Telegram-канала информцентра регионального правительства, на 8.00 (6.00 мск) 3 мая уровень воды в реке Ишим в селе Абатское – 1236 сантиметров, на 22.00 (20.00 мск) – 1235 сантиметров, на 8.00 (6.00) 4 мая – 1235 сантиметров, минус один сантиметр за сутки.
Критическая отметка опасного явления для Абатского составляет 960 сантиметров. Пик паводка ожидался 3 мая. Власти считают, что напряженная паводковая обстановка в Абатском районе может сохраниться до 15 мая.
При развитии наихудшего сценария паводка в зону затопления в Абатском районе могут попасть 22 населенных пункта, в которых проживают более 2,5 тысячи человек, в райцентре под угрозой до 500 домов, в которых проживают около 1,5 тысячи человек. Всего в районе население составляет 19 тысяч человек, в селе Абатское, где 27 апреля была объявлена экстренная эвакуация, – около 8 тысяч.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области действует с 8 апреля. По данным МЧС России, на четверг в 40 населенных пунктах региона подтоплены 361 жилой дом, 523 дачных дома, 3 141 приусадебный участок, 29 участков автодорог.
 
ПроисшествияТюменская областьпаводок
 
 
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