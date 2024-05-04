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Восточные страны ЕС скоро обгонят южные по уровню жизни, сообщили СМИ - 04.05.2024, ПРАЙМ
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Восточные страны ЕС скоро обгонят южные по уровню жизни, сообщили СМИ
Восточные страны ЕС скоро обгонят южные по уровню жизни, сообщили СМИ - 04.05.2024, ПРАЙМ
Восточные страны ЕС скоро обгонят южные по уровню жизни, сообщили СМИ
Входившие ранее в состав социалистического блока Словения, Польша и Литва к 2029 году вскоре обгонят южные страны Евросоюза по уровню ВВП на душу населения,... | 04.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-04T10:05+0300
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МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Входившие ранее в состав социалистического блока Словения, Польша и Литва к 2029 году вскоре обгонят южные страны Евросоюза по уровню ВВП на душу населения, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на прогноз Международного валютного фонда.Отмечается, что на момент их вступления в ЕС в 2004 году разрыв по приведенному выше показателю был почти двукратным.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramМВФ спрогнозировала, что к 2029 году доход на душу населения в Словении превысит аналогичный показатель в Италии с учетом покупательной способности (65 тыс. долларов ВВП на душу населения), Литва практически подойдет к этому уровню, а Польша будет незначительно отставать.Согласно приведенному в материале графику, на момент вступления в ЕС показатель в Словении был на уровне чуть выше 20 тысяч долларов, а в Польше и Литве — на уровне 15 тысяч долларов. При этом уровень в Италии и Испании находился в районе 30 тысяч долларов.Bloomberg считает причинами такой динамики рост производства благодаря иностранным инвестициям и доступ к рынку и фондам Евросоюза для "новых" членов, что могло снизить темпы роста экономики "старых" членов.
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ес, экономика ес, ввп
Экономика, ЕС, экономика ЕС, ВВП
10:05 04.05.2024 (обновлено: 11:35 04.05.2024)
 
Восточные страны ЕС скоро обгонят южные по уровню жизни, сообщили СМИ

Bloomberg: Словения, Польша и Литва обгонят по уровню жизни южные страны ЕС

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание Европейского Совета в Брюсселе
Здание Европейского Совета в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Входившие ранее в состав социалистического блока Словения, Польша и Литва к 2029 году вскоре обгонят южные страны Евросоюза по уровню ВВП на душу населения, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на прогноз Международного валютного фонда.
Отмечается, что на момент их вступления в ЕС в 2004 году разрыв по приведенному выше показателю был почти двукратным.
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МВФ спрогнозировала, что к 2029 году доход на душу населения в Словении превысит аналогичный показатель в Италии с учетом покупательной способности (65 тыс. долларов ВВП на душу населения), Литва практически подойдет к этому уровню, а Польша будет незначительно отставать.
Согласно приведенному в материале графику, на момент вступления в ЕС показатель в Словении был на уровне чуть выше 20 тысяч долларов, а в Польше и Литве — на уровне 15 тысяч долларов. При этом уровень в Италии и Испании находился в районе 30 тысяч долларов.
Bloomberg считает причинами такой динамики рост производства благодаря иностранным инвестициям и доступ к рынку и фондам Евросоюза для "новых" членов, что могло снизить темпы роста экономики "старых" членов.
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