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"Это будет война". Во Франции высказались об отправке войск на Украину - 04.05.2024, ПРАЙМ
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"Это будет война". Во Франции высказались об отправке войск на Украину
"Это будет война". Во Франции высказались об отправке войск на Украину - 04.05.2024, ПРАЙМ
"Это будет война". Во Франции высказались об отправке войск на Украину
Переброска французских военных на Украину станет причиной для войны НАТО с Россией, заявил в интервью France info кандидат в Европарламент от партии... | 04.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-04T10:29+0300
2024-05-04T10:33+0300
политика
франция
эммануэль макрон
поддержка украины
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МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Переброска французских военных на Украину станет причиной для войны НАТО с Россией, заявил в интервью France info кандидат в Европарламент от партии "Национальное объединение" Матье Вале."Как вы понимаете, Франция вступит в войну, отправив туда свои войска. Это будет война между Францией и Россией. Более того, мы рискуем втянуть все страны Европы в третью мировую войну, которая станет разрушительной и смертельно опасной для всех народов Европы", — пояснил Вале.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОн подчеркнул, что его политическая партия будет и далее выступать против отправки французских военных на Украину, даже если Вооруженные силы РФ прорвут линии обороны ВСУ.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в ходе конференции, посвященной помощи киевскому режиму, поднял вопрос о переброске французских войск в зону боевых действий на Украине. Но его предложение не было поддержано ни европейскими лидерами, ни оппозицией во Франции.По словам руководителя Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, во Франции уже стартовала подготовка воинского контингента численностью около двух тысяч военнослужащих для отправки на Украину.
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франция, эммануэль макрон, поддержка украины
Политика, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, поддержка Украины
10:29 04.05.2024 (обновлено: 10:33 04.05.2024)
 
"Это будет война". Во Франции высказались об отправке войск на Украину

Французский политик Вале: отправка войск на Украину приведет к войне НАТО и РФ

© fotolia.com / pp76%Эйфелева башня
%Эйфелева башня - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2024
© fotolia.com / pp76
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МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Переброска французских военных на Украину станет причиной для войны НАТО с Россией, заявил в интервью France info кандидат в Европарламент от партии "Национальное объединение" Матье Вале.
"Как вы понимаете, Франция вступит в войну, отправив туда свои войска. Это будет война между Францией и Россией. Более того, мы рискуем втянуть все страны Европы в третью мировую войну, которая станет разрушительной и смертельно опасной для всех народов Европы", — пояснил Вале.
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Он подчеркнул, что его политическая партия будет и далее выступать против отправки французских военных на Украину, даже если Вооруженные силы РФ прорвут линии обороны ВСУ.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в ходе конференции, посвященной помощи киевскому режиму, поднял вопрос о переброске французских войск в зону боевых действий на Украине. Но его предложение не было поддержано ни европейскими лидерами, ни оппозицией во Франции.
По словам руководителя Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, во Франции уже стартовала подготовка воинского контингента численностью около двух тысяч военнослужащих для отправки на Украину.
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