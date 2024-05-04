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Казахстан продлил запрет на вывоз сжиженного природного газа
Казахстан продлил запрет на вывоз сжиженного природного газа - 04.05.2024, ПРАЙМ
Казахстан продлил запрет на вывоз сжиженного природного газа
Министерство энергетики Казахстана еще на полгода продлило ограничение на вывоз сжиженного газа, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. | 04.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-04T08:49+0300
2024-05-04T08:49+0300
2024-05-04T08:49+0300
энергетика
казахстан
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АЛМА-АТА, 4 мая – ПРАЙМ. Министерство энергетики Казахстана еще на полгода продлило ограничение на вывоз сжиженного газа, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. "Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев подписал приказ "О некоторых вопросах транспортировки сжиженного нефтяного газа". Приказ обновляется каждые полгода, продлен запрет на вывоз с территории Казахстана сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев. Ограничение вводят с целью обеспечения сжиженным нефтяным газом внутреннего рынка Казахстана. Приказ вступит в силу с 14 мая 2024 года", - отметили в пресс-службе. В документе отмечается, что запрет не распространяется на вывоз сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана недропользователями, осуществившими производство в рамках контракта о разделе продукции либо контракта недропользование, утвержденного президентом Казахстана. "Ввести запрет на вывоз с территории Казахстана сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев, за исключением: вывоза товаров, произведенных, переработанных из казахстанского сырья, добытого на Карачаганакском месторождении, на основании международных договоров. А также перемещаемых транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами республиками", - говорится в приказе.
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казахстан, экспорт спг
Энергетика, КАЗАХСТАН, экспорт СПГ
Казахстан продлил запрет на вывоз сжиженного природного газа
Казахстан еще на шесть месяцев продлил запрет на вывоз СПГ
АЛМА-АТА, 4 мая – ПРАЙМ. Министерство энергетики Казахстана еще на полгода продлило ограничение на вывоз сжиженного газа, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев подписал приказ "О некоторых вопросах транспортировки сжиженного нефтяного газа". Приказ обновляется каждые полгода, продлен запрет на вывоз с территории Казахстана сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев. Ограничение вводят с целью обеспечения сжиженным нефтяным газом внутреннего рынка Казахстана. Приказ вступит в силу с 14 мая 2024 года", - отметили в пресс-службе.
В документе отмечается, что запрет не распространяется на вывоз сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана недропользователями, осуществившими производство в рамках контракта о разделе продукции либо контракта недропользование, утвержденного президентом Казахстана.
"Ввести запрет на вывоз с территории Казахстана сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев, за исключением: вывоза товаров, произведенных, переработанных из казахстанского сырья, добытого на Карачаганакском месторождении, на основании международных договоров. А также перемещаемых транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами республиками", - говорится в приказе.
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