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В Херсонской области построят крупный агрокластер

В Херсонской области построят крупный агрокластер - 05.05.2024, ПРАЙМ

В Херсонской области построят крупный агрокластер

В Херсонской области построят крупный агрокластер, сообщил РИА Новости сенатор от региона Игорь Кастюкевич. | 05.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-05T13:58+0300

2024-05-05T13:58+0300

2024-05-05T13:58+0300

экономика

херсонская область

апк

агропродукция

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – ПРАЙМ. В Херсонской области построят крупный агрокластер, сообщил РИА Новости сенатор от региона Игорь Кастюкевич. "Херсонская область относится к особой экономической зоне, поэтому здесь однозначно будет реализован не один крупный экономический проект. Например, в планах – строительство агрокластера для хранения, переработки и транспортировки сельхоз продукции. В частности, овощей и фруктов", - сказал Кастюкевич. По его словам, развитие сельского хозяйства предопределено географическим положением региона. "Тогда и бюджет будет наполняться, и рабочие места появятся", - сказал сенатор, добавив, что местные фермеры "должны чувствовать себя комфортно, работая на своей земле". Кроме того, по его словам, в планах - модернизация систем орошения, которые при Советском Союзе были одними из лучших. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

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херсонская область, апк, агропродукция