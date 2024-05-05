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В Херсонской области построят крупный агрокластер
В Херсонской области построят крупный агрокластер - 05.05.2024, ПРАЙМ
В Херсонской области построят крупный агрокластер
В Херсонской области построят крупный агрокластер, сообщил РИА Новости сенатор от региона Игорь Кастюкевич. | 05.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-05T13:58+0300
2024-05-05T13:58+0300
2024-05-05T13:58+0300
экономика
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – ПРАЙМ. В Херсонской области построят крупный агрокластер, сообщил РИА Новости сенатор от региона Игорь Кастюкевич. "Херсонская область относится к особой экономической зоне, поэтому здесь однозначно будет реализован не один крупный экономический проект. Например, в планах – строительство агрокластера для хранения, переработки и транспортировки сельхоз продукции. В частности, овощей и фруктов", - сказал Кастюкевич. По его словам, развитие сельского хозяйства предопределено географическим положением региона. "Тогда и бюджет будет наполняться, и рабочие места появятся", - сказал сенатор, добавив, что местные фермеры "должны чувствовать себя комфортно, работая на своей земле". Кроме того, по его словам, в планах - модернизация систем орошения, которые при Советском Союзе были одними из лучших. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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херсонская область, апк, агропродукция
Экономика, Херсонская область, АПК, агропродукция
В Херсонской области построят крупный агрокластер
Кастюкевич: в Херсонской области построят агрокластер для сельхозпродукции
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – ПРАЙМ. В Херсонской области построят крупный агрокластер, сообщил РИА Новости сенатор от региона Игорь Кастюкевич.
"Херсонская область относится к особой экономической зоне, поэтому здесь однозначно будет реализован не один крупный экономический проект. Например, в планах – строительство агрокластера для хранения, переработки и транспортировки сельхоз продукции. В частности, овощей и фруктов", - сказал Кастюкевич.
По его словам, развитие сельского хозяйства предопределено географическим положением региона.
"Тогда и бюджет будет наполняться, и рабочие места появятся", - сказал сенатор, добавив, что местные фермеры "должны чувствовать себя комфортно, работая на своей земле".
Кроме того, по его словам, в планах - модернизация систем орошения, которые при Советском Союзе были одними из лучших.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Мишустин поручил создать меры по увеличению выпуска продукции АПК