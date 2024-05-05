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Запад не смог нанести санкционный удар по авиаперевозкам в РФ, пишут СМИ - 05.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240505/aviaperevozki-847919130.html
Запад не смог нанести санкционный удар по авиаперевозкам в РФ, пишут СМИ
Запад не смог нанести санкционный удар по авиаперевозкам в РФ, пишут СМИ - 05.05.2024, ПРАЙМ
Запад не смог нанести санкционный удар по авиаперевозкам в РФ, пишут СМИ
Западу не удалось нанести санкционный удар по российской отрасли авиаперевозок. В прошлом году число рейсов в РФ увеличилось. Об этом сообщило немецкое издание... | 05.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-05T06:48+0300
2024-05-05T06:48+0300
экономика
авиаперевозки
санкции против рф
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МОСКВА, 5 мая – ПРАЙМ. Западу не удалось нанести санкционный удар по российской отрасли авиаперевозок. В прошлом году число рейсов в РФ увеличилось. Об этом сообщило немецкое издание Die Welt."Ключевые санкции Запада против России не возымели действия. Гражданский воздушный транспорт в стране продолжает функционировать", — отметили авторы материала.Отмечается, что в 2022 году многие лайнеры российского авиапарке простаивали, но уже спустя год число рейсов возросло примерно на 20 тысяч и составило 1,28 миллиона.Die Welt напомнила, что санкционные меры Евросоюза против российской гражданской авиации были одними из первых после начала специальной военной операции на Украине. По мнению авторов материала, они должны были "ударить по чувствительному месту государства", так как большую часть авиапарка перевозчиков из РФ составляют модели европейского производителя Airbus и американского Boeing.Издание признало, что в Европе надеялись серьезно ослабить Россию, отрезав ее от западных авиационных технологий, но этот план провалился.После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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авиаперевозки, санкции против рф
Экономика, авиаперевозки, санкции против РФ
06:48 05.05.2024
 
Запад не смог нанести санкционный удар по авиаперевозкам в РФ, пишут СМИ

Die Welt: рост авиаперевозок в России указывает на провал западных санкций

© Unsplash/Rudy DongСамолет, перелет
Самолет, перелет
© Unsplash/Rudy Dong
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МОСКВА, 5 мая – ПРАЙМ. Западу не удалось нанести санкционный удар по российской отрасли авиаперевозок. В прошлом году число рейсов в РФ увеличилось. Об этом сообщило немецкое издание Die Welt.
"Ключевые санкции Запада против России не возымели действия. Гражданский воздушный транспорт в стране продолжает функционировать", — отметили авторы материала.
Отмечается, что в 2022 году многие лайнеры российского авиапарке простаивали, но уже спустя год число рейсов возросло примерно на 20 тысяч и составило 1,28 миллиона.
Die Welt напомнила, что санкционные меры Евросоюза против российской гражданской авиации были одними из первых после начала специальной военной операции на Украине. По мнению авторов материала, они должны были "ударить по чувствительному месту государства", так как большую часть авиапарка перевозчиков из РФ составляют модели европейского производителя Airbus и американского Boeing.
Издание признало, что в Европе надеялись серьезно ослабить Россию, отрезав ее от западных авиационных технологий, но этот план провалился.
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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Экономикаавиаперевозкисанкции против РФ
 
 
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