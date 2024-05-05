Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме хотят добиться признания Чубайса иноагентом - 05.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240505/chubays-847921346.html
В Госдуме хотят добиться признания Чубайса иноагентом
В Госдуме хотят добиться признания Чубайса иноагентом - 05.05.2024, ПРАЙМ
В Госдуме хотят добиться признания Чубайса иноагентом
В Госдуме подготовили обращение в Министерство юстиции РФ по поводу признания бывшего главы "Роснано" Анатолия Чубайса иностранным агентом. Об этом сообщил... | 05.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-05T09:39+0300
2024-05-05T09:39+0300
политика
анатолий чубайс
иноагенты
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/83576/66/835766623_0:0:2723:1532_1920x0_80_0_0_e39d50c8b885a674f61a8491ca5683e7.jpg
МОСКВА, 5 май - ПРАЙМ. В Госдуме подготовили обращение в Министерство юстиции РФ по поводу признания бывшего главы "Роснано" Анатолия Чубайса иностранным агентом. Об этом сообщил агентству РИА Новости автор запроса, депутат ГД Бийсултан Хамзаев. Парламентарий сообщил со ссылкой на пресс-службу Тель-Авивского университета, что на факультете социальных наук данного учебного заведения заработал финансируемы Чубайсом Центр российских исследований (ЦРС). "Считаю, что министерство юстиции РФ и Росфинмониторинг, и ФСБ должны обратить внимание на данное публичное заявление израильского университета, чем там конкретно на вывезенные из страны деньги будет заниматься Чубайс и его компания, что они там собираются рассказывать. Со своей стороны подготовил обращение в соответствующие ведомства. Предлагаю признать Чубайса иноагентом", —заявил Хамзаев. Он также напомнил, что Чубайс долгое время работал в госаппарате с разными уровнями допуска секретности, "различными способами все время уходил от тех вопросов, которые ему задавались обществом". По мнению Хамзаева, можно смело говорить, что Чубайс — "самый непопулярный политик в России конца 20-го - начала 21-го века". "А насколько он иноагент, я уверен, по его следам должны быть начаты в том числе разбирательства антикоррупционного характера, каким образом он вывел деньги из России и припеваючи готов финансировать сомнительные центры в Израиле", — заключил парламентарий.
https://1prime.ru/20240505/metka-847919274.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83576/66/835766623_58:0:2575:1888_1920x0_80_0_0_7914aeb7c134206e0ffe24f916417094.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
анатолий чубайс, иноагенты, госдума
Политика, Анатолий Чубайс, иноагенты, Госдума
09:39 05.05.2024
 
В Госдуме хотят добиться признания Чубайса иноагентом

Депутат Хамзаев обратится в Минюст для признания Чубайса иноагентом

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВЭФ-2021. Деловая программа
ВЭФ-2021. Деловая программа - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 май - ПРАЙМ. В Госдуме подготовили обращение в Министерство юстиции РФ по поводу признания бывшего главы "Роснано" Анатолия Чубайса иностранным агентом. Об этом сообщил агентству РИА Новости автор запроса, депутат ГД Бийсултан Хамзаев.
Парламентарий сообщил со ссылкой на пресс-службу Тель-Авивского университета, что на факультете социальных наук данного учебного заведения заработал финансируемы Чубайсом Центр российских исследований (ЦРС).
"Считаю, что министерство юстиции РФ и Росфинмониторинг, и ФСБ должны обратить внимание на данное публичное заявление израильского университета, чем там конкретно на вывезенные из страны деньги будет заниматься Чубайс и его компания, что они там собираются рассказывать. Со своей стороны подготовил обращение в соответствующие ведомства. Предлагаю признать Чубайса иноагентом", —заявил Хамзаев.
Он также напомнил, что Чубайс долгое время работал в госаппарате с разными уровнями допуска секретности, "различными способами все время уходил от тех вопросов, которые ему задавались обществом".
По мнению Хамзаева, можно смело говорить, что Чубайс — "самый непопулярный политик в России конца 20-го - начала 21-го века".
"А насколько он иноагент, я уверен, по его следам должны быть начаты в том числе разбирательства антикоррупционного характера, каким образом он вывел деньги из России и припеваючи готов финансировать сомнительные центры в Израиле", — заключил парламентарий.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2024
В Госдуме назвали объявление Зеленского в розыск черной меткой
07:00
 
ПолитикаАнатолий ЧубайсиноагентыГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала