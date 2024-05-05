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В Госдуме хотят добиться признания Чубайса иноагентом
В Госдуме хотят добиться признания Чубайса иноагентом - 05.05.2024, ПРАЙМ
В Госдуме хотят добиться признания Чубайса иноагентом
В Госдуме подготовили обращение в Министерство юстиции РФ по поводу признания бывшего главы "Роснано" Анатолия Чубайса иностранным агентом. Об этом сообщил... | 05.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-05T09:39+0300
2024-05-05T09:39+0300
2024-05-05T09:39+0300
политика
анатолий чубайс
иноагенты
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МОСКВА, 5 май - ПРАЙМ. В Госдуме подготовили обращение в Министерство юстиции РФ по поводу признания бывшего главы "Роснано" Анатолия Чубайса иностранным агентом. Об этом сообщил агентству РИА Новости автор запроса, депутат ГД Бийсултан Хамзаев. Парламентарий сообщил со ссылкой на пресс-службу Тель-Авивского университета, что на факультете социальных наук данного учебного заведения заработал финансируемы Чубайсом Центр российских исследований (ЦРС). "Считаю, что министерство юстиции РФ и Росфинмониторинг, и ФСБ должны обратить внимание на данное публичное заявление израильского университета, чем там конкретно на вывезенные из страны деньги будет заниматься Чубайс и его компания, что они там собираются рассказывать. Со своей стороны подготовил обращение в соответствующие ведомства. Предлагаю признать Чубайса иноагентом", —заявил Хамзаев. Он также напомнил, что Чубайс долгое время работал в госаппарате с разными уровнями допуска секретности, "различными способами все время уходил от тех вопросов, которые ему задавались обществом". По мнению Хамзаева, можно смело говорить, что Чубайс — "самый непопулярный политик в России конца 20-го - начала 21-го века". "А насколько он иноагент, я уверен, по его следам должны быть начаты в том числе разбирательства антикоррупционного характера, каким образом он вывел деньги из России и припеваючи готов финансировать сомнительные центры в Израиле", — заключил парламентарий.
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анатолий чубайс, иноагенты, госдума
Политика, Анатолий Чубайс, иноагенты, Госдума
В Госдуме хотят добиться признания Чубайса иноагентом
Депутат Хамзаев обратится в Минюст для признания Чубайса иноагентом
МОСКВА, 5 май - ПРАЙМ. В Госдуме подготовили обращение в Министерство юстиции РФ по поводу признания бывшего главы "Роснано" Анатолия Чубайса иностранным агентом. Об этом сообщил агентству РИА Новости автор запроса, депутат ГД Бийсултан Хамзаев.
Парламентарий сообщил со ссылкой на пресс-службу Тель-Авивского университета, что на факультете социальных наук данного учебного заведения заработал финансируемы Чубайсом Центр российских исследований (ЦРС).
"Считаю, что министерство юстиции РФ и Росфинмониторинг, и ФСБ должны обратить внимание на данное публичное заявление израильского университета, чем там конкретно на вывезенные из страны деньги будет заниматься Чубайс и его компания, что они там собираются рассказывать. Со своей стороны подготовил обращение в соответствующие ведомства. Предлагаю признать Чубайса иноагентом", —заявил Хамзаев.
Он также напомнил, что Чубайс долгое время работал в госаппарате с разными уровнями допуска секретности, "различными способами все время уходил от тех вопросов, которые ему задавались обществом".
По мнению Хамзаева, можно смело говорить, что Чубайс — "самый непопулярный политик в России конца 20-го - начала 21-го века".
"А насколько он иноагент, я уверен, по его следам должны быть начаты в том числе разбирательства антикоррупционного характера, каким образом он вывел деньги из России и припеваючи готов финансировать сомнительные центры в Израиле", — заключил парламентарий.
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