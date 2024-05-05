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СМИ узнали подробности об убитом в Ленинградской области диверсанте

СМИ узнали подробности об убитом в Ленинградской области диверсанте - 05.05.2024, ПРАЙМ

СМИ узнали подробности об убитом в Ленинградской области диверсанте

Ликвидированный предполагаемый фигурант дела о теракте в подмосковном "Крокус сити холле" Николай Сурнов покинул территорию России сразу после объявления... | 05.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-05T08:46+0300

2024-05-05T08:46+0300

2024-05-05T08:46+0300

происшествия

крокус сити холл

теракт

диверсанты

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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Ликвидированный предполагаемый фигурант дела о теракте в подмосковном "Крокус сити холле" Николай Сурнов покинул территорию России сразу после объявления частичной мобилизации в 2022 году. Об этом корреспондентам РИА Новости сообщили знакомые с ним люди. После теракта начали появляться сообщения якобы об одном из сбежавших фигурантов дела. Глава Чехова Михаил Собакин 10 апреля сообщил о плане "Сирена". Так он отреагировал информацию в некоторых Telegram-каналах, "что на территории городского округа Чехов укрывается пособник террористов", атаковавших "Крокус" 22 марта. ФСБ сообщила 3 мая, что рядом со схроном в Ленобласти ликвидировали готовившего теракты на территории РФ, в том числе на объектах Минобороны, агента военной разведки Украины, которого до этого пытались задержать в Московской области. РИА Новости выяснило, что Сурнов ранее являлся руководителем гаражного кооператива "Стрела-2" в подмосковном Королеве. Члены кооператива, опознавшие его по фотографии, сообщили, что он там также трудился механиком, специализировался на японских автомобилях. "Он занимался "япошками", хороший мастер был, и ночью приезжали, и днем к нему… Мы не общались тесно, а так да, машины к нему заезжали, "япошки". Нормальный был человек. Он тут воров ловил. Даже до председательства. В одном гараже что-то своровали, по камерам выявил", — сообщил один из собеседников агентства. Также источники рассказали, что после объявления частичной мобилизации он в один день оставил все и покинул Россию. Из открытых данных следует, что с 7 декабря 2022 года председателем кооператива уже числился другой гражданин РФ. "Как мне сказали, он за один день ключи оставил и уехал (из России в 2022 году — ред.) после объявления мобилизации", — сообщил журналистам знакомый предполагаемого фигуранта. Он добавил, что более десяти лет владел гаражом в указанном кооперативе, где занимался ремонтом машин. По словам другого знакомого Сурнова, последнего "не было, года два". "Видел (его — ред.), он такой был, сам по себе. Машинками занимался. Года два тут его не было. Я не помню (когда он уехал — ред.), он там был, потом исчез. Говорили, уехал куда-то в Литву", — рассказал он и добавил, что является владельцем соседнего с Сурновым гаража. ФСБ также сообщала, что Сурнов находился в Литве. По данным службы, он прибыл в Московский регион из Литвы в марте 2024 года. Кроме того, на странице его жены Ирины Сурновой на Facebook* местом жительства указан Вильнюс. На другой же странице у нее местом жительства значится город Королев. Знакомые Сурнова отметили, что информация о его причастности к теракту и к готовившимся диверсиям стали неожиданностью, так как ничего подозрительного за обвиняемым не замечали. "Он продал (гараж— ред.) уже давно, он как уехал, продал", — рассказал собеседник РИА Новости.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская

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крокус сити холл, теракт, диверсанты