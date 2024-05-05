https://1prime.ru/20240505/energetika-847923155.html

На Украине оценили сумму ущерба энергетике страны

На Украине оценили сумму ущерба энергетике страны - 05.05.2024, ПРАЙМ

На Украине оценили сумму ущерба энергетике страны

Ущерб энергетике Украины после последних взрывов составляет более чем на 1 миллиард долларов, ожидается, что убытки будут продолжать расти, сообщил министр... | 05.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-05T12:08+0300

2024-05-05T12:08+0300

2024-05-05T12:08+0300

энергетика

украина

энергетика украины

ущерб

https://cdnn.1prime.ru/img/76334/38/763343802_0:263:3009:1955_1920x0_80_0_0_5bea17de41769a1690d3dbc59222914f.jpg

МОСКВА, 5 мая – ПРАЙМ. Ущерб энергетике Украины после последних взрывов составляет более чем на 1 миллиард долларов, ожидается, что убытки будут продолжать расти, сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко. Галущенко в субботу заявил, что во время последнего отопительного сезона в результате взрывов в стране уничтожено больше энергетических мощностей, чем было восстановлено. "На сегодня речь идет о суммах убытков более чем на миллиард долларов... Очевидно, что ущерб будет расти", - приводит слова Галущенко пресс-служба ведомства. Он добавил, что основные повреждения зафиксированы на объектах тепловой и гидрогенерации, а также системах передачи электроэнергии и энергообъектах. "Ситуация достаточно сложная", - подчеркнул министр. Ранее Галущенко сообщал, что страна за последние недели потеряла гигантский объем генерации энергии. В свою очередь, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк информировал, что за это время были повреждены Каневская ГЭС, Днепрогэс, Змиевская ТЭС. Минэнерго страны сообщало о полном уничтожении Трипольской ТЭС - крупнейшего энергогенерирующего объекта на территории Киевской области. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, повреждено свыше половины всей энергосистемы страны.

https://1prime.ru/20240416/uglevodorody-847439458.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, энергетика украины, ущерб