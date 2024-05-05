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На Украине оценили сумму ущерба энергетике страны
На Украине оценили сумму ущерба энергетике страны - 05.05.2024, ПРАЙМ
На Украине оценили сумму ущерба энергетике страны
Ущерб энергетике Украины после последних взрывов составляет более чем на 1 миллиард долларов, ожидается, что убытки будут продолжать расти, сообщил министр... | 05.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-05T12:08+0300
2024-05-05T12:08+0300
2024-05-05T12:08+0300
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МОСКВА, 5 мая – ПРАЙМ. Ущерб энергетике Украины после последних взрывов составляет более чем на 1 миллиард долларов, ожидается, что убытки будут продолжать расти, сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко. Галущенко в субботу заявил, что во время последнего отопительного сезона в результате взрывов в стране уничтожено больше энергетических мощностей, чем было восстановлено. "На сегодня речь идет о суммах убытков более чем на миллиард долларов... Очевидно, что ущерб будет расти", - приводит слова Галущенко пресс-служба ведомства. Он добавил, что основные повреждения зафиксированы на объектах тепловой и гидрогенерации, а также системах передачи электроэнергии и энергообъектах. "Ситуация достаточно сложная", - подчеркнул министр. Ранее Галущенко сообщал, что страна за последние недели потеряла гигантский объем генерации энергии. В свою очередь, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк информировал, что за это время были повреждены Каневская ГЭС, Днепрогэс, Змиевская ТЭС. Минэнерго страны сообщало о полном уничтожении Трипольской ТЭС - крупнейшего энергогенерирующего объекта на территории Киевской области. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, повреждено свыше половины всей энергосистемы страны.
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украина, энергетика украины, ущерб
Энергетика, УКРАИНА, энергетика Украины, ущерб
На Украине оценили сумму ущерба энергетике страны
Минэнерго Украины: ущерб энергетике составляет более одного миллиарда долларов
МОСКВА, 5 мая – ПРАЙМ. Ущерб энергетике Украины после последних взрывов составляет более чем на 1 миллиард долларов, ожидается, что убытки будут продолжать расти, сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко.
Галущенко в субботу заявил, что во время последнего отопительного сезона в результате взрывов в стране уничтожено больше энергетических мощностей, чем было восстановлено.
"На сегодня речь идет о суммах убытков более чем на миллиард долларов... Очевидно, что ущерб будет расти", - приводит слова Галущенко пресс-служба ведомства.
Он добавил, что основные повреждения зафиксированы на объектах тепловой и гидрогенерации, а также системах передачи электроэнергии и энергообъектах. "Ситуация достаточно сложная", - подчеркнул министр.
Ранее Галущенко сообщал, что страна за последние недели потеряла гигантский объем генерации энергии. В свою очередь, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк информировал, что за это время были повреждены Каневская ГЭС, Днепрогэс, Змиевская ТЭС. Минэнерго страны сообщало о полном уничтожении Трипольской ТЭС - крупнейшего энергогенерирующего объекта на территории Киевской области. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, повреждено свыше половины всей энергосистемы страны.
Эксперт назвал, что страшит энергетику ЕС больше конфликта на Украине