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На Украине оценили сумму ущерба энергетике страны - 05.05.2024, ПРАЙМ
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На Украине оценили сумму ущерба энергетике страны
На Украине оценили сумму ущерба энергетике страны - 05.05.2024, ПРАЙМ
На Украине оценили сумму ущерба энергетике страны
Ущерб энергетике Украины после последних взрывов составляет более чем на 1 миллиард долларов, ожидается, что убытки будут продолжать расти, сообщил министр... | 05.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-05T12:08+0300
2024-05-05T12:08+0300
энергетика
украина
энергетика украины
ущерб
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МОСКВА, 5 мая – ПРАЙМ. Ущерб энергетике Украины после последних взрывов составляет более чем на 1 миллиард долларов, ожидается, что убытки будут продолжать расти, сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко. Галущенко в субботу заявил, что во время последнего отопительного сезона в результате взрывов в стране уничтожено больше энергетических мощностей, чем было восстановлено. "На сегодня речь идет о суммах убытков более чем на миллиард долларов... Очевидно, что ущерб будет расти", - приводит слова Галущенко пресс-служба ведомства. Он добавил, что основные повреждения зафиксированы на объектах тепловой и гидрогенерации, а также системах передачи электроэнергии и энергообъектах. "Ситуация достаточно сложная", - подчеркнул министр. Ранее Галущенко сообщал, что страна за последние недели потеряла гигантский объем генерации энергии. В свою очередь, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк информировал, что за это время были повреждены Каневская ГЭС, Днепрогэс, Змиевская ТЭС. Минэнерго страны сообщало о полном уничтожении Трипольской ТЭС - крупнейшего энергогенерирующего объекта на территории Киевской области. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, повреждено свыше половины всей энергосистемы страны.
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украина, энергетика украины, ущерб
Энергетика, УКРАИНА, энергетика Украины, ущерб
12:08 05.05.2024
 
На Украине оценили сумму ущерба энергетике страны

Минэнерго Украины: ущерб энергетике составляет более одного миллиарда долларов

© fotolia.com / Mykola MazurykЭлектрическая подстанция
Электрическая подстанция - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2024
© fotolia.com / Mykola Mazuryk
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МОСКВА, 5 мая – ПРАЙМ. Ущерб энергетике Украины после последних взрывов составляет более чем на 1 миллиард долларов, ожидается, что убытки будут продолжать расти, сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко.
Галущенко в субботу заявил, что во время последнего отопительного сезона в результате взрывов в стране уничтожено больше энергетических мощностей, чем было восстановлено.
"На сегодня речь идет о суммах убытков более чем на миллиард долларов... Очевидно, что ущерб будет расти", - приводит слова Галущенко пресс-служба ведомства.
Он добавил, что основные повреждения зафиксированы на объектах тепловой и гидрогенерации, а также системах передачи электроэнергии и энергообъектах. "Ситуация достаточно сложная", - подчеркнул министр.
Ранее Галущенко сообщал, что страна за последние недели потеряла гигантский объем генерации энергии. В свою очередь, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк информировал, что за это время были повреждены Каневская ГЭС, Днепрогэс, Змиевская ТЭС. Минэнерго страны сообщало о полном уничтожении Трипольской ТЭС - крупнейшего энергогенерирующего объекта на территории Киевской области. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, повреждено свыше половины всей энергосистемы страны.
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ЭнергетикаУКРАИНАэнергетика Украиныущерб
 
 
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