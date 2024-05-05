https://1prime.ru/20240505/gaz-847925221.html

В Турции планируют увеличить газовые хранилища

В Турции планируют увеличить газовые хранилища - 05.05.2024, ПРАЙМ

В Турции планируют увеличить газовые хранилища

Турецкие власти планируют увеличить более чем вдвое вместимость газовых хранилищ в Силиври и Туз Гелю, сообщило министерство энергетики. | 05.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-05T15:25+0300

2024-05-05T15:25+0300

2024-05-05T15:25+0300

экономика

турция

газохранилища

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СТАМБУЛ, 5 мая — ПРАЙМ. Турецкие власти планируют увеличить более чем вдвое вместимость газовых хранилищ в Силиври и Туз Гелю, сообщило министерство энергетики. Одобренный парламентом Турции 2 мая законопроект позволит Анкаре экспортировать сжиженный природный газ в европейские страны, в том числе за счет избытков производства в РФ и Азербайджане, заявил ранее глава Ассоциации дистрибьюторов газа Турции (GAZBİR) Яшар Арслан. Эксперты ранее отмечали, что закон совпадает с целями предложенного Россией проекта газового хаба в Турции. Россия является одним из крупнейших поставщиков природного газа в Турцию. По данным министерства, газовое хранилище Силиври к западу от Стамбула сейчас рассчитано на 4,6 миллиарда кубометров, а хранилище Туз Гелю в провинции Аксарай - на 1,2 миллиарда кубометров. "Компания BOTAŞ планирует довести к 2028 году вместимость хранилищ суммарно до 12 миллиардов кубометров", - цитирует министерство в пресс-релизе министра Альпарслана Байрактара. Министерство также сообщило о планах сооружения до конца года новой ветряной электростанции на хранилище в Силиври мощностью в 4,2 МВт. Нынешняя такой же мощности полностью удовлетворяет потребности хранилища. Что касается хранилища в Туз Гелю, то оно обеспечивается электроэнергией за счет солнечной подстанции мощностью в 3 МВт. "Начато строительство новой подстанции на хранилище в Туз Гелю с дополнительными 30 МВт электроэнергии", - отметило министерство. Впервые о турецком газовом "хабе" заговорили в октябре 2022 года. Тогда – через две недели после взрывов на подводных газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" – президент России Владимир Путин выдвинул идею переместить утраченный объем поставок российского газа в регион Черного моря. По его словам, в Турции можно создать газовый хаб, который стал бы площадкой для экспорта в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен. Вице-премьер России Александр Новак сообщал в декабре прошлого года, что "Газпром" и Турция договорились о подготовке дорожной карты такого хаба, и она будет принята в ближайшее время, реализация проекта может начаться в 2024 году. Источник в администрации турецкого президента Реджепа Эрдогана заявил РИА Новости в феврале, что дорожная карта газового хаба будет обсуждаться во время планируемого визита Путина.

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турция, газохранилища