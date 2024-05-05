https://1prime.ru/20240505/ishim-847919568.html

Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское достиг 1234 сантиметров

Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское достиг 1234 сантиметров - 05.05.2024, ПРАЙМ

Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское достиг 1234 сантиметров

Вода в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области к 8.00 (6.00 мск) воскресенья держится на отметке 1234 сантиметра. | 05.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-05T07:22+0300

2024-05-05T07:22+0300

2024-05-05T07:22+0300

происшествия

тюменская область

паводок

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/08/847190510_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_ca6c4a64b290085ae3cc1b6196999d54.jpg

ТЮМЕНЬ, 5 мая - ПРАЙМ. Вода в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области к 8.00 (6.00 мск) воскресенья держится на отметке 1234 сантиметра. Из данных гидрологических бюллетеней в Telegram-канале информцентра правительства региона следует, что на 8.00 (6.00 мск) 4 мая уровень воды в Ишиме в селе Абатское составлял 1235 сантиметров, на 22.00 (20.00 мск) он стал ниже на два сантиметра — 1233 сантиметра, но за ночь поднялся и на 8.00 (6.00 мск) 5 мая достиг 1234 сантиметров. Критическая отметка опасного явления для Абатского составляет 960 сантиметров. Максимальный подъем в 1236 сантиметров был зафиксирован 3 мая. В случае реализации наихудшего сценария паводка в зону затопления в Абатском районе могут попасть 22 населенных пункта, в которых проживают более 2,5 тысячи человек, в райцентре под угрозой до 500 домов, в которых проживают около 1,5 тысячи человек. Всего в районе население составляет 19 тысяч человек, в селе Абатское, где 27 апреля была объявлена экстренная эвакуация, – около восьми тысяч. СЕЛО ВИКУЛОВОВода в Ишиме в селе Викулово Викуловского района Тюменской области за сутки поднялась на три сантиметра и достигла на 8.00 (6.00 мск) воскресенья 1166 сантиметров, что выше критической отметки опасного явления на 166 сантиметров. При этом за ночь роста уровня воды не зафиксировано.По данным гидрологических бюллетеней из Telegram-канала правительства региона, в 8.00 (6.00 мск) 4 мая уровень воды в реке Ишим в селе Викулово – 1163 сантиметра (критический – 1000 см), на 8.00 (6.00 мск) 5 мая – 1166 сантиметров. На этом уровне вода держится с 22.00 (20.00 мск) субботы, изменений за ночь не произошло.Согласно данным из открытых источников, в Викуловском районе проживает примерно 15 тысяч человек. В зоне потенциального подтопления находятся 19 населенных пунктов, включая райцентр — село Викулово, в котором более семи тысяч жителей.Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС, на субботу в 47 населенных пунктах региона подтоплены 384 жилых дома, 523 дачных дома, 3 225 приусадебных участков, 34 участка автодорог. Эвакуированы более 6,5 тысячи человек.

https://1prime.ru/20240503/vyplaty-847883611.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

тюменская область, паводок