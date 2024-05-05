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Средний чек на обручальные кольца вырос в России более чем на четверть

Средний чек на обручальные кольца вырос в России более чем на четверть - 05.05.2024, ПРАЙМ

Средний чек на обручальные кольца вырос в России более чем на четверть

Средний чек на обручальные кольца в России в этом году составил 19,8 тысячи рублей, что на четверть больше прошлогоднего значения, рассказали РИА Новости в... | 05.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-05T09:30+0300

2024-05-05T09:30+0300

2024-05-05T09:30+0300

экономика

покупка обручальных колец

золото

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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Средний чек на обручальные кольца в России в этом году составил 19,8 тысячи рублей, что на четверть больше прошлогоднего значения, рассказали РИА Новости в ювелирной сети "585*Золотой" на основе собственных данных. "Средний чек на обручальные кольца вырос на 25,7% по сравнению с 2023 годом, что соответствует общей тенденции роста цен на золотые изделия. Он составил 19 782 рубля в среднем за изделие – к 15 742 рублям в предыдущем году", - подсчитали там. Отмечается, что самые высокие средние чеки в этой категории (свыше 30 тысяч рублей) зафиксированы в небольших городах Нижегородской и Тульской области, а также в станицах Краснодарского края. При этом в самих областных центрах показатели следующие: Нижний Новгород – 20 738 рублей, Тула – 22 861 рубль, Краснодар – 21 578 рублей. По другим городам среди лидеров Москва (23,7 тысяч рублей), Ростов-на-Дону – 21 913 рубля, Сочи – 21 096 рублей, Новосибирск – 20 479 рублей, Омск – 20 413 рубля, Якутск – 18 606 рублей, Челябинск – 18 413 рублей, Санкт-Петербург – 17 223 рубля, Владивосток – 15 165 рублей, Рязань – 11 959 рублей. В свою очередь в структуре продаж значительно увеличилась доля колец без инкрустаций. Если в 2023 году на их долю приходилось 71,2% проданных обручальных изделий, то по данным 2024 года – уже 78,2%. В их число входят классические гладкие кольца и дизайнерские варианты. Также выросла, пусть и незначительно, доля свадебных колец с драгоценными камнями – с 7,2% до 7,3%. Эксперты также выяснили, что более бюджетные серебряные обручальные кольца и свадебные кольца с фианитами стали пользоваться меньшим спросом у клиентов – их доля уменьшилась с 15,8% и 5,8% соответственно в 2023 году до 10,5% и 4% в 2024 году. А самыми популярными моделями обручальных колец стали классические гладкие изделия без камней, из розового и лимонного золота 585 и 375 пробы.

https://1prime.ru/20240505/oprosy-847900974.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

покупка обручальных колец, золото