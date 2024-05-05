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FT раскрыл причину кризиса британских энергокомпаний

FT раскрыл причину кризиса британских энергокомпаний - 05.05.2024, ПРАЙМ

FT раскрыл причину кризиса британских энергокомпаний

Небольшие британские нефтяные компании, работающие в Северном море, находятся в состоянии кризиса из-за введенного Лондоном дополнительного налога на прибыль... | 05.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-05T14:49+0300

2024-05-05T14:49+0300

2024-05-05T14:50+0300

экономика

великобритания

энергообъекты

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МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Небольшие британские нефтяные компании, работающие в Северном море, находятся в состоянии кризиса из-за введенного Лондоном дополнительного налога на прибыль энергокомпаний, из-за которого они вынуждены отдавать 75% своих доходов государству, сообщает газета Financial Times. В марте министр финансов Великобритании Джереми Хант, выступая с весенним бюджетным посланием, объявил о продлении срока действия введенного в 2022 году дополнительного налога на прибыль энергетических компаний (Energy Profits Levy, EPL). Первоначально ожидалось, что срок действия EPL истечет 31 марта 2028 г. Его ставка составляет 35%, из-за чего общая суммарная налоговая нагрузка для нефтегазовых компаний достигает 75%. "Небольшие независимые операторы, которые в основном работают в Северном море..., говорят, что они больше всех пострадали от высокой налоговой ставки... Многие производители покинули или собираются покинуть Великобританию", - говорится в сообщении. Как отмечается, небольшие компании заявляют, что выгоды от изменения цен на нефть с начала украинского конфликта, как правило, получают крупные компании, так как их бизнес сильнее диверсифицирован. Также сообщается, что консалтинговая компания в области энергетики Wood Mackenzie заявила, что к выходу на континентальный шельф Великобритании проявляется "небольшой интерес", и из-за неопределённости в отношении налоговой политики в стране потенциальные инвестиции в размере 16 миллиардов фунтов стерлингов могут быть потеряны. "Интерес к инвестициям в континентальный шельф Великобритании находится на тревожном уровне", - заявил политический директор торговой палаты шотландского региона Грампиан Райан Крайтон. Газета также сообщает, что возможный приход к власти лейбористской партии, которая побеждает правящую партию консерваторов на выборах в местных советах, может усложнить ситуацию, поскольку лейбористы предложили увеличить "общую налоговую ставку для энергокомпаний до 78%" и отменить налоговые льготы для новых нефтегазовых проектов. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, говорил он.

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великобритания, энергообъекты