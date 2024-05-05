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Макрон призвал не устанавливать лимиты на военную помощь Киеву

Макрон призвал не устанавливать лимиты на военную помощь Киеву - 05.05.2024, ПРАЙМ

Макрон призвал не устанавливать лимиты на военную помощь Киеву

Радиус действия российских баллистических ракет подвергает Запад опасности, поэтому нельзя устанавливать лимиты на военную поддержку Украины, заявил в интервью... | 05.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-05T12:49+0300

2024-05-05T12:49+0300

2024-05-05T12:49+0300

политика

поддержка украины

эммануэль макрон

нато

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ПАРИЖ, 5 мая - ПРАЙМ. Радиус действия российских баллистических ракет подвергает Запад опасности, поэтому нельзя устанавливать лимиты на военную поддержку Украины, заявил в интервью изданию Tribune президент Франции Эммануэль Макрон. По его мнению, на Украине на карту поставлена ​​безопасность европейцев, так как эта страна находится в 1500 километрах от границ ЕС и если Россия победит, то "в следующую секунду уже не будет никакой безопасности" ни в Румынии, ни в Польше, ни в Литве, ни во Франции. "Мощность и дальность действия российских баллистических ракет подвергают всех нас опасности", — заявил Макрон. В России неоднократно заявляли, что НАТО своими поставками вооружений Украине и обучением личного состава ВСУ напрямую участвует в конфликте. Согласно заявлению Москвы, НАТО, чья активность у границ РФ беспрецедентна, нацелена на конфронтацию. В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, Макрон снова заявил, что придерживается "стратегической двусмысленности", которая создалась после его заявлений о возможности отправки войск стран Запада на Украину. Он полагает, что "мы правы, не закрывая никаких дверей". "В противном случае это означает, что мы соглашаемся отказаться от международного порядка, основанного на законе и, следовательно, от мира и безопасности", — считает французский лидер. Макрон подчеркнул, что "нельзя позволить себе устанавливать лимиты" в отношении военной поддержки Украины и необходимо лишить Россию "любой прозрачности" в отношении намерений Франции. По его мнению, нужно "убрать любую прозрачность, потому что именно это создает способность сдерживания". "Стратегическая двусмысленность — это не давать слишком много деталей", — заявил он. Ранее Макрон в интервью изданию Economist опять заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линии фронта и последует просьба со стороны Киева. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск.

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поддержка украины, эммануэль макрон, нато