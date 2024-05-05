https://1prime.ru/20240505/linii-847922460.html

НАТО провела две "красные линии" для вмешательства на Украине, сообщили СМИ

НАТО провела две "красные линии" для вмешательства на Украине, сообщили СМИ - 05.05.2024, ПРАЙМ

НАТО провела две "красные линии" для вмешательства на Украине, сообщили СМИ

Североатлантический альянс в связи с обеспокоенностью Запада провалами украинских войск на поле боя "в очень конфиденциальной форме" "установил" для себя две... | 05.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-05T11:33+0300

2024-05-05T11:33+0300

2024-05-05T11:33+0300

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РИМ, 5 мая – ПРАЙМ. Североатлантический альянс в связи с обеспокоенностью Запада провалами украинских войск на поле боя "в очень конфиденциальной форме" "установил" для себя две "красные линии", за которыми может последовать его прямое вмешательство в конфликт, сообщило итальянское издание Repubblica. В России неоднократно заявляли, что НАТО путем поставок вооружения и обучением личного состава ВСУ напрямую участвует в конфликте. Согласно заявлению Москвы, НАТО, чья активность у границ РФ беспрецедентна, нацелена на конфронтацию. В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Издание отметило, что сейчас не существует оперативных планов, предусматривающих отправку людей, есть только оценки возможных планов действий в чрезвычайных ситуациях — "настоящей extrema ratio (последней меры — ред.). Repubblica утверждает, что первая "красная линия" "вращается вокруг возможности проникновения России через линию обороны Киева" и касается "прямого или косвенного участия третьей стороны" в конфликте. Издание пишет, что ВСУ "уже не могут полностью контролировать" границу, что, по мнению авторов, создает условия для прорыва российских войск в коридор между Украиной и Белоруссией. По мнению авторов материала, "тогда Минск будет напрямую вовлечен в военный спор", а "его войска и арсенал будут иметь решающее значение для Москвы". "И это обстоятельство может лишь активизировать оборону (НАТО — ред.) в пользу Украины", — пишет Repubblica. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не вступит в боевые действия на Украине, если украинцы не пересекут границу Белоруссии, но помогать Москве будет всегда. Вторая "красная линия", по мнению издания, "предполагает военную провокацию против стран Балтии или Польши или целенаправленное нападение на Молдавию". Кроме того, в материале выражается глубокая обеспокоенность властей стран Запада ситуацией на фронте и "неблагоприятными условиями" для Киева. Москва в последние годы заявляет о беспрецедентной активности Североатлантического альянса у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

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нато, россия, конфликт