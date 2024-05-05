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Новые запасы газа обнаружили в эмирате Шарджа на севере ОАЭ

Новые запасы газа обнаружили в эмирате Шарджа на севере ОАЭ - 05.05.2024, ПРАЙМ

Новые запасы газа обнаружили в эмирате Шарджа на севере ОАЭ

Совет по нефти северного эмирата ОАЭ - Шарджа при его правительстве объявил об открытии новых больших запасов газа на месторождении Аль-Хадиба, расположенном к... | 05.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-05T19:24+0300

2024-05-05T19:24+0300

2024-05-05T19:24+0300

энергетика

месторождение газа

оаэ

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ДОХА, 5 мая — ПРАЙМ. Совет по нефти северного эмирата ОАЭ - Шарджа при его правительстве объявил об открытии новых больших запасов газа на месторождении Аль-Хадиба, расположенном к северу от промышленной зоны Аль-Саджаа в Шардже, сообщило Эмиратское агентство новостей WAM. По его данным, новое месторождение было обнаружено после того, как Национальная нефтяная корпорация Шарджи (SNOC) последние несколько месяцев бурила скважину, которая будет испытана в ближайшие дни, чтобы подтвердить объемы и потенциальные запасы газа на месторождении для разработки. Ожидается, что запасы на месторождении достаточно крупные. Аль-Хадиба является пятым месторождением, которое находится в Шардже на суше, помимо месторождений Аль-Саджаа, Кахиф, Махани и Муайед (преобразованное в газохранилище).

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месторождение газа, оаэ