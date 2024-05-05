https://1prime.ru/20240505/mestorozhdenie-847926216.html
Новые запасы газа обнаружили в эмирате Шарджа на севере ОАЭ
Новые запасы газа обнаружили в эмирате Шарджа на севере ОАЭ - 05.05.2024, ПРАЙМ
Новые запасы газа обнаружили в эмирате Шарджа на севере ОАЭ
Совет по нефти северного эмирата ОАЭ - Шарджа при его правительстве объявил об открытии новых больших запасов газа на месторождении Аль-Хадиба, расположенном к... | 05.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-05T19:24+0300
2024-05-05T19:24+0300
2024-05-05T19:24+0300
энергетика
месторождение газа
оаэ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0c/847325443_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_e5d54ef81a2b3a08a0282b28fa94c464.jpg
ДОХА, 5 мая — ПРАЙМ. Совет по нефти северного эмирата ОАЭ - Шарджа при его правительстве объявил об открытии новых больших запасов газа на месторождении Аль-Хадиба, расположенном к северу от промышленной зоны Аль-Саджаа в Шардже, сообщило Эмиратское агентство новостей WAM. По его данным, новое месторождение было обнаружено после того, как Национальная нефтяная корпорация Шарджи (SNOC) последние несколько месяцев бурила скважину, которая будет испытана в ближайшие дни, чтобы подтвердить объемы и потенциальные запасы газа на месторождении для разработки. Ожидается, что запасы на месторождении достаточно крупные. Аль-Хадиба является пятым месторождением, которое находится в Шардже на суше, помимо месторождений Аль-Саджаа, Кахиф, Махани и Муайед (преобразованное в газохранилище).
https://1prime.ru/20240504/zakon-847915648.html
оаэ
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0c/847325443_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_8c026b8e62929d44eae3654da5d72931.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
месторождение газа, оаэ
Энергетика, месторождение газа, ОАЭ
Новые запасы газа обнаружили в эмирате Шарджа на севере ОАЭ
В эмирате Шарджа на севере ОАЭ обнаружены достаточно крупные новые запасы газа
ДОХА, 5 мая — ПРАЙМ. Совет по нефти северного эмирата ОАЭ - Шарджа при его правительстве объявил об открытии новых больших запасов газа на месторождении Аль-Хадиба, расположенном к северу от промышленной зоны Аль-Саджаа в Шардже, сообщило Эмиратское агентство новостей WAM.
По его данным, новое месторождение было обнаружено после того, как Национальная нефтяная корпорация Шарджи (SNOC) последние несколько месяцев бурила скважину, которая будет испытана в ближайшие дни, чтобы подтвердить объемы и потенциальные запасы газа на месторождении для разработки. Ожидается, что запасы на месторождении достаточно крупные.
Аль-Хадиба является пятым месторождением, которое находится в Шардже на суше, помимо месторождений Аль-Саджаа, Кахиф, Махани и Муайед (преобразованное в газохранилище).
В Турции назвали последствия принятия закона о рынках сбыта природного газа