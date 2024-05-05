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В Госдуме назвали объявление Зеленского в розыск черной меткой - 05.05.2024, ПРАЙМ
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В Госдуме назвали объявление Зеленского в розыск черной меткой
В Госдуме назвали объявление Зеленского в розыск черной меткой - 05.05.2024, ПРАЙМ
В Госдуме назвали объявление Зеленского в розыск черной меткой
Объявление Владимира Зеленского МВД России в розыск стало для него фактически черной меткой преступника, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского... | 05.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-05T07:00+0300
2024-05-05T07:00+0300
политика
владимир зеленский
госдума
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - ПРАЙМ. Объявление Владимира Зеленского МВД России в розыск стало для него фактически черной меткой преступника, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.Согласно опубликованной в субботу в базе данных ведомства информации, Зеленский разыскивается по статье УК РФ, но эта статья не разглашается. По словам Шеремета, Зеленскому фактически выписана черная метка преступника, что является четким сигналом его западным кураторам о непринятии Зеленского Москвой как политика и представителя украинской власти. "Зеленский больше не рассматривается Россией как человек, который может подписать какие-либо мирные договора. Отныне это преступник, устроивший геноцид украинцев и посягнувший на мирную жизнь населения России", — пояснил парламентарий. Шеремет считает, что на Западе также понимают, что Зеленский "списанный и отыгранный персонаж".
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владимир зеленский, госдума
Политика, Владимир Зеленский, Госдума
07:00 05.05.2024
 
В Госдуме назвали объявление Зеленского в розыск черной меткой

Депутат Шеремет: после объявления в розыск Зеленскому выписана черная метка

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - ПРАЙМ. Объявление Владимира Зеленского МВД России в розыск стало для него фактически черной меткой преступника, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
Согласно опубликованной в субботу в базе данных ведомства информации, Зеленский разыскивается по статье УК РФ, но эта статья не разглашается.
По словам Шеремета, Зеленскому фактически выписана черная метка преступника, что является четким сигналом его западным кураторам о непринятии Зеленского Москвой как политика и представителя украинской власти.
"Зеленский больше не рассматривается Россией как человек, который может подписать какие-либо мирные договора. Отныне это преступник, устроивший геноцид украинцев и посягнувший на мирную жизнь населения России", — пояснил парламентарий.
Шеремет считает, что на Западе также понимают, что Зеленский "списанный и отыгранный персонаж".
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