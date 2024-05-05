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"На галлюциногенах". В Сети высмеяли пасхальное обращение Зеленского

"На галлюциногенах". В Сети высмеяли пасхальное обращение Зеленского - 05.05.2024, ПРАЙМ

"На галлюциногенах". В Сети высмеяли пасхальное обращение Зеленского

Пользователи социальной сети Х, посмотрев пасхальное обращение президента Украины Владимира Зеленского, предположили, что он видит галлюцинации, так как... | 05.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-05T19:15+0300

2024-05-05T19:15+0300

2024-05-05T19:15+0300

владимир зеленский

пасха

обращение

наркотики

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МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети Х, посмотрев пасхальное обращение президента Украины Владимира Зеленского, предположили, что он видит галлюцинации, так как принимает наркотики.В ходе своего выступления Зеленский заявил, что "у Бога на плече шеврон с украинским флагом". И добавил, что "с таким союзником жизнь точно победит смерть".Пользователи выразили свое мнение под этой записью, что Бог украинскому лидеру привиделся.Protim написал, что убежден в факте употребления президентом Украины галлюциногенов. Andy Dyer указал, что как можно быстрее уходит от человека с оружием, который говорит о "воле Божьей". Conspiracy News заключил, что если бы Бог поддерживал Украину, она давно бы выиграла".Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.Вместе с тем в Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сегодня не существует, при этом абсолютным приоритетом для Российской Федерации остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.Ранее Зеленский допустил, что Киев может начать обсуждать с Москвой урегулирование конфликта. По его словам, переговоры даже могут начаться без возвращения Украины к границам 1991 года. При этом, подчеркивал Зеленский, страна должна достигнуть границ февраля 2022 года.

https://1prime.ru/20240505/svo-847925911.html

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владимир зеленский, пасха, обращение, наркотики