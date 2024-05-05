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Если нет денег. Как получить образование за чужой счет в 2024 году - 05.05.2024, ПРАЙМ
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Если нет денег. Как получить образование за чужой счет в 2024 году
Если нет денег. Как получить образование за чужой счет в 2024 году - 05.05.2024, ПРАЙМ
Если нет денег. Как получить образование за чужой счет в 2024 году
В России обновляются правила заключения договоров на целевое обучение в вузах и колледжах. Что изменится с 1 мая для будущих абитуриентов и работодателей, и... | 05.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-05T04:04+0300
2024-05-05T04:04+0300
статья
образование
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МОСКВА, 5 мая – ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. В России обновляются правила заключения договоров на целевое обучение в вузах и колледжах. Что изменится с 1 мая для будущих абитуриентов и работодателей, и кому станет проще получить образование с гарантией последующего трудоустройства, разбирался "Прайм".Новые горизонты карьерыПрактика целевого обучения существовала еще в СССР. При такой форме получения образования абитуриент до поступления в образовательное учреждение (высшее или среднее профессиональное) заключает договор с работодателем. По договору молодой человек получает образование за счет организации, а после окончания учебы его сразу берут туда на работу.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеОсновные положения целевого обучения студентов прописаны в законе "Об образовании в РФ" и ряде подзаконных актов. Главное условие - выпускник должен отработать на предприятии оговоренный срок. Обычно это не менее трех лет после выпуска из вуза. Преимущества очевидны - работодатель получает квалифицированные кадры, а студент - место в вузе и гарантированное трудоустройство после окончания института.Для многих это замечательная возможность начать карьеру. Но большинство смущает необходимость отработки, которая может быть растянута во времени, и недоступность информации о работодателях, готовых раскошелиться на обучение будущего работника. Решить эти проблемы призваны новации, вступившие в силу с 1 мая.Соответствующий закон де-факто заработает для поступающих в учебные заведения в 2024 учебном году. В нем несколько важных изменений, касающихся целевого обучения. Но принципиальных всего два.Поступить проще, выбор большеОстановимся на каждом из них подробно. Первое – улучшение доступа к данным о работодателях, заинтересованных в целевиках. Теперь их будут публиковать на портале "Работа в России". Это упростит поиск и процедуру подачи заявки, а работодатель, в свою очередь, сможет легко выбрать наиболее подходящие кандидатуры.По мнению завкафедрой "Владельческое управление" Международного НИИ проблем управления (МНИИПУ) Раисы Донской, когда единая платформа начнёт функционировать в полном объеме, она сможет значительно облегчить и даже в какой-то степени сузить круг поиска заказчика.Второе – установлен максимальный срок обязательной отработки. Теперь он не может превышать пяти лет. “Это означает, что после вуза выпускник обязуется отработать от трех до пяти лет в зависимости от того, как предусмотрено договором с работодателем”, - разъясняет юрист Школы Бизнеса "Синергия" Дарья Морскова. Если выпускник уволится досрочно, то ему придется компенсировать работодателю деньги, потраченные обучение.По мнению юриста, сокращение срока отработки снизит число злоупотреблений со стороны работодателей, которые стараются максимально долго (более пяти лет) удерживать у себя недавних студентов. “Пяти лет вполне достаточно для того, чтобы молодой специалист проявил себя, принес пользу компании и понял, действительно ли ему подходит данное место”, - полагает Морскова.Изменился и порядок заключения договора. Теперь бумаги можно подписать лишь после зачисления абитуриента, крайний срок – 1 сентября. Раньше целевой договор заключали до зачисления. Кроме того, теперь абитуриент может подписывать лишь один договор с одним заказчиком и для одного вуза.С одной стороны, это повысит личную ответственность абитуриента. Ведь теперь ему придется максимально тщательно выбирать вуз и специальность, поскольку перезаключить договор в случае неудачи не получится. С другой - изменение правил позитивно отразится и на других поступающих. Если целевики смогут заключать договор только на одно направление, значит, в вузах будет больше свободных мест для поступающих на других основаниях.Наконец, обновится список предприятий, которые могут выступать в роли работодателей и заключать целевой договор с абитуриентами. В него войдут вузы Арктической зоны, участники проекта "Сколково", международного медицинского кластера, зоны свободного порта Владивосток и многие другие. Это увеличит выбор образовательных программ и расширит карьерные перспективы обучающихся.Тем более, с 1 мая учебное заведение становится третьей стороной договора между учеником и работодателем. На него возлагается задача следить за успеваемостью студента и информировать о ней заказчика. А самим ученикам поставят требования по успеваемости. В целом это даст бизнесу возможность влиять на компетенции и навыки будущих специалистов, снизит риск необходимость их переучивать и "доводить до ума", полагают эксперты.Завышенные требованияВсе эти новации призваны упростить прием желающих на целевое обучение, повысить шансы на получение профессии и гарантированного трудоустройства в будущем. Учебные заведения смогут конкурировать за студентов, повышая качество образовательных услуг и привлекательность программ, надеются эксперты.Однако вряд ли это значительно снизит давление на студентов. Поступить на бюджет с каждым годом все сложнее, требования со стороны вузов сильно завышены, постоянно усложняются экзаменационные задания, вносятся новые изменения и ограничения, что приводит к огромному стрессу у абитуриентов, считает Донская.По ее мнению, в сложившейся ситуации необходимо развивать отдельные программы для одаренных и талантливых детей, а целевое обучение все-таки должно быть рассчитано на среднестатистического ребенка. К нему стоит предъявлять более доступные требования.“Пока единственный плюс вступивших в силу изменений заключается в том, что абитуриентам станет легче искать вуз, а также будет возможность предварительного контакта с заказчиком. Однако растущее с каждым годом давление на студентов это, к сожалению, не снимает" - заключила эксперт.
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5
4.7
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образование
Статья, образование
04:04 05.05.2024
 
Если нет денег. Как получить образование за чужой счет в 2024 году

Юрист Морскова: срок отработки для студентов-целевиков не может быть выше 5 лет

© РИА Новости . Евгений Филиппов | Перейти в медиабанкМГУ
МГУ - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости . Евгений Филиппов
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Ульяна Крайняя
Обозреватель АЭИ "Прайм"
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МОСКВА, 5 мая – ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. В России обновляются правила заключения договоров на целевое обучение в вузах и колледжах. Что изменится с 1 мая для будущих абитуриентов и работодателей, и кому станет проще получить образование с гарантией последующего трудоустройства, разбирался "Прайм".

Новые горизонты карьеры

Практика целевого обучения существовала еще в СССР. При такой форме получения образования абитуриент до поступления в образовательное учреждение (высшее или среднее профессиональное) заключает договор с работодателем. По договору молодой человек получает образование за счет организации, а после окончания учебы его сразу берут туда на работу.
Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале
Основные положения целевого обучения студентов прописаны в законе "Об образовании в РФ" и ряде подзаконных актов. Главное условие - выпускник должен отработать на предприятии оговоренный срок. Обычно это не менее трех лет после выпуска из вуза. Преимущества очевидны - работодатель получает квалифицированные кадры, а студент - место в вузе и гарантированное трудоустройство после окончания института.
Для многих это замечательная возможность начать карьеру. Но большинство смущает необходимость отработки, которая может быть растянута во времени, и недоступность информации о работодателях, готовых раскошелиться на обучение будущего работника. Решить эти проблемы призваны новации, вступившие в силу с 1 мая.
Соответствующий закон де-факто заработает для поступающих в учебные заведения в 2024 учебном году. В нем несколько важных изменений, касающихся целевого обучения. Но принципиальных всего два.

Поступить проще, выбор больше

Остановимся на каждом из них подробно. Первое – улучшение доступа к данным о работодателях, заинтересованных в целевиках. Теперь их будут публиковать на портале "Работа в России". Это упростит поиск и процедуру подачи заявки, а работодатель, в свою очередь, сможет легко выбрать наиболее подходящие кандидатуры.
По мнению завкафедрой "Владельческое управление" Международного НИИ проблем управления (МНИИПУ) Раисы Донской, когда единая платформа начнёт функционировать в полном объеме, она сможет значительно облегчить и даже в какой-то степени сузить круг поиска заказчика.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк%Студенты биологического факультета
%Студенты биологического факультета - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
%Студенты биологического факультета
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Второе – установлен максимальный срок обязательной отработки. Теперь он не может превышать пяти лет. “Это означает, что после вуза выпускник обязуется отработать от трех до пяти лет в зависимости от того, как предусмотрено договором с работодателем”, - разъясняет юрист Школы Бизнеса "Синергия" Дарья Морскова. Если выпускник уволится досрочно, то ему придется компенсировать работодателю деньги, потраченные обучение.
По мнению юриста, сокращение срока отработки снизит число злоупотреблений со стороны работодателей, которые стараются максимально долго (более пяти лет) удерживать у себя недавних студентов. “Пяти лет вполне достаточно для того, чтобы молодой специалист проявил себя, принес пользу компании и понял, действительно ли ему подходит данное место”, - полагает Морскова.
Изменился и порядок заключения договора. Теперь бумаги можно подписать лишь после зачисления абитуриента, крайний срок – 1 сентября. Раньше целевой договор заключали до зачисления. Кроме того, теперь абитуриент может подписывать лишь один договор с одним заказчиком и для одного вуза.
С одной стороны, это повысит личную ответственность абитуриента. Ведь теперь ему придется максимально тщательно выбирать вуз и специальность, поскольку перезаключить договор в случае неудачи не получится. С другой - изменение правил позитивно отразится и на других поступающих. Если целевики смогут заключать договор только на одно направление, значит, в вузах будет больше свободных мест для поступающих на других основаниях.
© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк" Ярмарка вакансий "Молодой специалист XXI века"
 Ярмарка вакансий Молодой специалист XXI века - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
" Ярмарка вакансий "Молодой специалист XXI века"
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Наконец, обновится список предприятий, которые могут выступать в роли работодателей и заключать целевой договор с абитуриентами. В него войдут вузы Арктической зоны, участники проекта "Сколково", международного медицинского кластера, зоны свободного порта Владивосток и многие другие. Это увеличит выбор образовательных программ и расширит карьерные перспективы обучающихся.
Тем более, с 1 мая учебное заведение становится третьей стороной договора между учеником и работодателем. На него возлагается задача следить за успеваемостью студента и информировать о ней заказчика. А самим ученикам поставят требования по успеваемости. В целом это даст бизнесу возможность влиять на компетенции и навыки будущих специалистов, снизит риск необходимость их переучивать и "доводить до ума", полагают эксперты.

Завышенные требования

Все эти новации призваны упростить прием желающих на целевое обучение, повысить шансы на получение профессии и гарантированного трудоустройства в будущем. Учебные заведения смогут конкурировать за студентов, повышая качество образовательных услуг и привлекательность программ, надеются эксперты.
Однако вряд ли это значительно снизит давление на студентов. Поступить на бюджет с каждым годом все сложнее, требования со стороны вузов сильно завышены, постоянно усложняются экзаменационные задания, вносятся новые изменения и ограничения, что приводит к огромному стрессу у абитуриентов, считает Донская.
По ее мнению, в сложившейся ситуации необходимо развивать отдельные программы для одаренных и талантливых детей, а целевое обучение все-таки должно быть рассчитано на среднестатистического ребенка. К нему стоит предъявлять более доступные требования.
“Пока единственный плюс вступивших в силу изменений заключается в том, что абитуриентам станет легче искать вуз, а также будет возможность предварительного контакта с заказчиком. Однако растущее с каждым годом давление на студентов это, к сожалению, не снимает" - заключила эксперт.
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