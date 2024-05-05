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Мошенники по-новому собирают чувствительные данные о россиянах

Мошенники по-новому собирают чувствительные данные о россиянах - 05.05.2024, ПРАЙМ

Мошенники по-новому собирают чувствительные данные о россиянах

Мошенники собирают базу данных потенциальных жертв, в том числе, путем проведения якобы соцопросов или маркетинговых исследований. Как это распознать, рассказал | 05.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-05T02:02+0300

2024-05-05T02:02+0300

2024-05-05T02:02+0300

юрист

мошенники

иван соловьев

эксклюзив

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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Мошенники собирают базу данных потенциальных жертв, в том числе, путем проведения якобы соцопросов или маркетинговых исследований. Как это распознать, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.По его словам, такая тактика связана с тем, что россияне стали очень осторожно относиться к звонкам и смс-сообщениям, где их просят раскрыть персональные данные. При этом многие люди по-прежнему с доверием воспринимают соцопросы и чаще идут навстречу “социологам” или “маркетологам”. В ходе такого “опроса” собирают и психологический портрет граждан - база телефонных номеров с ними ценится выше, чем без них.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеДля пущего убеждения жертв соблазняют финансовой выгодой - "Пройдите короткий опрос и получите деньги в рамках программы кешбэка". Такие смс-сообщения массово приходят на телефоны россиян. Вместе с текстом "прилетает" и ссылка - переходи, отвечай и получай живые деньги. Однако за всем этим кроется подвох: вы не только ничего не получите, но и рискуете потерять, предупредил юрист."Переходить по таким ссылкам категорически нельзя. Это фишинг, который в зависимости от мастерства аферистов могут привести взлому мессенджеров и последующей утрате контроля над своим аккаунтом на портале “Госуслуги”, - пояснил он.Последствия этого весьма драматичны - начиная от того, что от имени человека будут рассыпаться просьбы о переводе денежных средств его знакомым и родственником и заканчивая получением справки 2НДФЛ, необходимой для несанкционированного взятия микрозаймов. Поэтому не верим подобным сообщениям, приходящим от имени сотовых операторов, торговых сетей и организаций здравоохранения, разъяснил Соловьев.

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Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

юрист, мошенники, иван соловьев, эксклюзив