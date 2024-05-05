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Швейцария не будет поставлять оружие Украине

Швейцария не будет поставлять оружие Украине - 05.05.2024, ПРАЙМ

Швейцария не будет поставлять оружие Украине

Швейцария не будет отправлять оружие Украине, сообщила в интервью швейцарской газете Blick президент страны Виола Амхерд. | 05.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-05T16:46+0300

2024-05-05T16:46+0300

2024-05-05T16:46+0300

политика

швейцария

поставки оружия украине

военная помощь украине

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ЖЕНЕВА, 5 мая — ПРАЙМ. Швейцария не будет отправлять оружие Украине, сообщила в интервью швейцарской газете Blick президент страны Виола Амхерд. "Закон О чрезвычайном положении не обсуждался. К праву на чрезвычайную ситуацию можно прибегнуть только в случае крайней необходимости, как, например, во время кризиса, вызванного COVID-19. В настоящее время парламент обсуждает поправку к закону о военном имуществе", — ответила она на вопрос, может ли Швейцария поставлять оружие Украине таким способом. Амхерд добавила, что Швейцария продолжит закупать снаряды, вопреки нехватки запасов в Европе и потребностям Киева. В мае постпред Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль заявила, что реэкспорт швейцарского оружия Украине невозможен без изменения законодательства. Ранее Швейцария , ссылаясь на принцип военного нейтралитета, отклоняла запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных в конфедерации.Россия подчеркнула, что отправка вооружений ВСУ мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью ВКС.

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швейцария, поставки оружия украине, военная помощь украине