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Захарова рассказала об ответе на враждебные действия со стороны Прибалтики - 05.05.2024, ПРАЙМ
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Захарова рассказала об ответе на враждебные действия со стороны Прибалтики
Захарова рассказала об ответе на враждебные действия со стороны Прибалтики - 05.05.2024, ПРАЙМ
Захарова рассказала об ответе на враждебные действия со стороны Прибалтики
Ответ Москвы на враждебные действия Прибалтики будет в виде асимметричных мер в экономической и транзитной сферах, сообщила РИА Новости официальный... | 05.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-05T07:50+0300
2024-05-05T07:50+0300
политика
прибалтика
мария захарова
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Ответ Москвы на враждебные действия Прибалтики будет в виде асимметричных мер в экономической и транзитной сферах, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "На враждебные действия прибалтов будем реагировать также асимметричными мерами, прежде всего — в экономической и транзитной сферах", — заявила она. По ее словам, уже принятые Москвой ответные шаги, в том числе по переориентации грузопотоков на северо-западные порты России, крайне негативно отразились на бюджетных поступлениях прибалтийских стран.Отвечая на вопрос о вероятности полного разрыва отношений со странами Прибалтики, Захаров заявила, что Россия никогда не выступает инициатором разрыва дипотношений. При это "недружественные государства делают все возможное, чтобы осложнить нормальное взаимодействие"."Прибалты особо преуспели на этом направлении. Из-за открыто враждебной линии Вильнюса, Риги и Таллина разорваны все межгосударственные, межведомственные, региональные и отраслевые связи с Россией", — отметила представитель МИД РФ.Кроме того, Захарова добавила, что крайне нежелательно дойти до прекращения деятельности диппредставительств в странах Прибалтики с учетом проживающих там соотечественников.Она напомнила, что в странах Прибалтики проживает большое количество русскоязычных людей, в том числе граждан РФ, при этом "для Латвии, Литвы и Эстонии привычным делом стали преследования соотечественников за "инакомыслие", гонения на русскоязычные партии, политически мотивированные задержания, аресты и сфабрикованные уголовные дела".Представитель МИД РФ подчеркнула, что "под надуманным предлогом "угрозы национальной безопасности" из прибалтийских стран депортируют российских граждан"."Растет русофобия и бытовая дискриминация, включая травлю детей в школах и даже детских садах. Русский язык практически полностью вытеснен из всех сфер общественной жизни, в том числе системы образования, ликвидировано российское информационное присутствие", — добавила она.По словам Захаровой, "в сложившейся ситуации Российская Федерация не может бросить в беде наших соотечественников, активно борется с этими, по сути, неофашистскими проявлениями не только в профильных международных структурах, но и непосредственно в странах Прибалтики — усилиями наших посольств".Она подчеркнула, что на сегодняшний день посольствам приходится работать "в крайне сложных, зачастую осадных условиях. "Значительно возросла нагрузка на них, ведь по решению Вильнюса, Риги и Таллина в 2022 году были закрыты все пять наших консульских учреждений в странах Прибалтики, защищавших интересы граждан России и русскоязычных жителей непосредственно в регионах прибалтийских государств", — напомнила она.По ее словам, прекращение деятельности диппредставительств в этой ситуации "означало бы, что проживающие в Прибалтике граждане нашей страны и сотни тысяч соотечественников остались бы один на один с полицейским произволом"."Дойти до этого — крайне нежелательно. Тем не менее дипломатические меры воздействия продолжим использовать", — заявила она и напомнила, что недавно в качестве ответных шагов были высланы два латышских и один эстонский дипломат."В прошлом году после сокращения Таллином численности нашего посольства мы понизили уровень дипотношений с Эстонией до временного поверенного в делах, эстонскому послу было предписано покинуть Российскую Федерацию", — заключила Захарова.
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прибалтика, мария захарова
Политика, ПРИБАЛТИКА, Мария Захарова
07:50 05.05.2024
 
Захарова рассказала об ответе на враждебные действия со стороны Прибалтики

Захарова: Россия ответит на враждебные действия Прибалтики асимметричными мерами

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкИнтервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости
Интервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Ответ Москвы на враждебные действия Прибалтики будет в виде асимметричных мер в экономической и транзитной сферах, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"На враждебные действия прибалтов будем реагировать также асимметричными мерами, прежде всего — в экономической и транзитной сферах", — заявила она.
По ее словам, уже принятые Москвой ответные шаги, в том числе по переориентации грузопотоков на северо-западные порты России, крайне негативно отразились на бюджетных поступлениях прибалтийских стран.
Отвечая на вопрос о вероятности полного разрыва отношений со странами Прибалтики, Захаров заявила, что Россия никогда не выступает инициатором разрыва дипотношений. При это "недружественные государства делают все возможное, чтобы осложнить нормальное взаимодействие".
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"Прибалты особо преуспели на этом направлении. Из-за открыто враждебной линии Вильнюса, Риги и Таллина разорваны все межгосударственные, межведомственные, региональные и отраслевые связи с Россией", — отметила представитель МИД РФ.
Кроме того, Захарова добавила, что крайне нежелательно дойти до прекращения деятельности диппредставительств в странах Прибалтики с учетом проживающих там соотечественников.
Она напомнила, что в странах Прибалтики проживает большое количество русскоязычных людей, в том числе граждан РФ, при этом "для Латвии, Литвы и Эстонии привычным делом стали преследования соотечественников за "инакомыслие", гонения на русскоязычные партии, политически мотивированные задержания, аресты и сфабрикованные уголовные дела".
Представитель МИД РФ подчеркнула, что "под надуманным предлогом "угрозы национальной безопасности" из прибалтийских стран депортируют российских граждан".
"Растет русофобия и бытовая дискриминация, включая травлю детей в школах и даже детских садах. Русский язык практически полностью вытеснен из всех сфер общественной жизни, в том числе системы образования, ликвидировано российское информационное присутствие", — добавила она.
По словам Захаровой, "в сложившейся ситуации Российская Федерация не может бросить в беде наших соотечественников, активно борется с этими, по сути, неофашистскими проявлениями не только в профильных международных структурах, но и непосредственно в странах Прибалтики — усилиями наших посольств".
Она подчеркнула, что на сегодняшний день посольствам приходится работать "в крайне сложных, зачастую осадных условиях.
"Значительно возросла нагрузка на них, ведь по решению Вильнюса, Риги и Таллина в 2022 году были закрыты все пять наших консульских учреждений в странах Прибалтики, защищавших интересы граждан России и русскоязычных жителей непосредственно в регионах прибалтийских государств", — напомнила она.
По ее словам, прекращение деятельности диппредставительств в этой ситуации "означало бы, что проживающие в Прибалтике граждане нашей страны и сотни тысяч соотечественников остались бы один на один с полицейским произволом".
"Дойти до этого — крайне нежелательно. Тем не менее дипломатические меры воздействия продолжим использовать", — заявила она и напомнила, что недавно в качестве ответных шагов были высланы два латышских и один эстонский дипломат.
"В прошлом году после сокращения Таллином численности нашего посольства мы понизили уровень дипотношений с Эстонией до временного поверенного в делах, эстонскому послу было предписано покинуть Российскую Федерацию", — заключила Захарова.
 
ПолитикаПРИБАЛТИКАМария Захарова
 
 
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