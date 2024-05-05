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Депутат Рады рассказал о панике в офисе Зеленского

Депутат Рады рассказал о панике в офисе Зеленского - 05.05.2024, ПРАЙМ

Депутат Рады рассказал о панике в офисе Зеленского

Офис Владимира Зеленского охвачен паникой из-за проблем у ВСУ на фронте и недовольства жителей Украины. Об этом сообщил находящийся на Украине под стражей по... | 05.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-05T09:02+0300

2024-05-05T09:02+0300

2024-05-05T09:02+0300

политика

украина

владимир зеленский

верховная рада

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МОСКВА, 5 мая – ПРАЙМ. Офис Владимира Зеленского охвачен паникой из-за проблем у ВСУ на фронте и недовольства жителей Украины. Об этом сообщил находящийся на Украине под стражей по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский. "Несмотря на показную уверенность, у спикеров офиса Зеленского паника. Зарубежная пресса, "которая никогда не врет", пророчит дальнейшее отступление армии, потерю территорий и жертвы. А в офисе Зеленского не знают, как осуществить массовую мобилизацию, под которую партнеры дали деньги", — сказано в опубликованном в Telegram-канале Дубинского сообщении. Депутат отметил, что у "неравнодушной общественности" появились вопросы из-за последних заявлений представителей ВСУ, включая замначальника Главного управления разведки минобороны Украины Вадима Скибицкого, который сказал, что украинская не сможет добиться выхода на границы 1991 года. При этом власти в Киеве продолжают придерживаться позиции, согласно которой никакие уступки для заключения мира невозможны, добавил он. По мнению Дубинского, обстановка накаляется также из-за "майской проблемы", связанной с истечением срока полномочий Зеленского, а если провалится летняя конференция по Украине в Швейцарии — "это "будет финал". "Тем временем, внутри бузит население, которое не успокаивается от истерии Михаила Подоляка (советника главы офиса Зеленского – ред.) и диджей-сетов Сергея Лещенко (другого советника главы офиса Зеленского - ред.). Уровень недовольства зашкаливает. И одним запретом Telegram его не успокоить", — отметил депутат. Ранее Скибицкий заявил, что положение Украины такое же тяжелое, как и в первые дни спецоперации и оно может ухудшиться При этом он предположил, что мирные переговоры с Москвой могут начаться не ранее второй половины 2025 года.

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украина, владимир зеленский, верховная рада