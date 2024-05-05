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Израиль готов к перемирию, заявил Нетаньяху - 05.05.2024, ПРАЙМ
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Израиль готов к перемирию, заявил Нетаньяху
Израиль готов к перемирию, заявил Нетаньяху - 05.05.2024, ПРАЙМ
Израиль готов к перемирию, заявил Нетаньяху
Израиль готов заключить временное перемирие с палестинским радикальным движением ХАМАС в обмен на освобождение заложников, но цели войны сохранятся, заявил... | 05.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-05T14:26+0300
2024-05-05T14:26+0300
политика
израиль
палестино-израильский конфликт
перемирие
хамас
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 мая — ПРАЙМ. Израиль готов заключить временное перемирие с палестинским радикальным движением ХАМАС в обмен на освобождение заложников, но цели войны сохранятся, заявил премьер Биньямин Нетаньяху. "Израиль был и по-прежнему готов заключить сделку о паузе в боевых действиях, чтобы освободить наших похищенных. Это то, что мы сделали, когда освободили 124 заложника и вернулись воевать. И это то, что мы готовы сделать сейчас. В последние несколько недель мы круглосуточно работали над заключением соглашения, которое вернет похищенных", — отметил премьер в видеообращении к нации. Более того, Нетаньяху раскритиковал СМИ, которые возложили ответственность на Израиль за препятствование заключению сделки. По его мнению, подобные новости вредят переговоры и добавляют страданий семьям заложников.Также он обвинил палестинское движение в препятствовании заключению сделки и назвал его требования неприемлемыми, отметив, что Израиль никогда не согласится с условиями, означающими "капитуляцию" еврейского государства.Согласие с этими требованиями ХАМАС стало бы ужасным поражением для Израиля, заключил Нетаньяху.В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.Ранее ХАМАС и Израиль заключили временное перемирие для гуманитарных поставок в анклав. Стороны также договорились обменять пленных: израильских и палестинских женщин и детей до 19 лет. ХАМАС позднее заявлял, что готов освободить израильских мужчин.
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израиль, палестино-израильский конфликт, перемирие, хамас
Политика, ИЗРАИЛЬ, палестино-израильский конфликт, перемирие, ХАМАС
14:26 05.05.2024
 
Израиль готов к перемирию, заявил Нетаньяху

Нетаньяху: Израиль готов к временному перемирию, но не откажется от целей войны

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 мая — ПРАЙМ. Израиль готов заключить временное перемирие с палестинским радикальным движением ХАМАС в обмен на освобождение заложников, но цели войны сохранятся, заявил премьер Биньямин Нетаньяху.
"Израиль был и по-прежнему готов заключить сделку о паузе в боевых действиях, чтобы освободить наших похищенных. Это то, что мы сделали, когда освободили 124 заложника и вернулись воевать. И это то, что мы готовы сделать сейчас. В последние несколько недель мы круглосуточно работали над заключением соглашения, которое вернет похищенных", — отметил премьер в видеообращении к нации.
Более того, Нетаньяху раскритиковал СМИ, которые возложили ответственность на Израиль за препятствование заключению сделки. По его мнению, подобные новости вредят переговоры и добавляют страданий семьям заложников.
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Также он обвинил палестинское движение в препятствовании заключению сделки и назвал его требования неприемлемыми, отметив, что Израиль никогда не согласится с условиями, означающими "капитуляцию" еврейского государства.
Согласие с этими требованиями ХАМАС стало бы ужасным поражением для Израиля, заключил Нетаньяху.
В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.
Ранее ХАМАС и Израиль заключили временное перемирие для гуманитарных поставок в анклав. Стороны также договорились обменять пленных: израильских и палестинских женщин и детей до 19 лет. ХАМАС позднее заявлял, что готов освободить израильских мужчин.
 
ПолитикаИЗРАИЛЬпалестино-израильский конфликтперемириеХАМАС
 
 
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