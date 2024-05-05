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Салливан признал, что помощь Киеву не помешает успехам России, пишут СМИ

Салливан признал, что помощь Киеву не помешает успехам России, пишут СМИ - 05.05.2024, ПРАЙМ

Салливан признал, что помощь Киеву не помешает успехам России, пишут СМИ

Одобренная недавно Вашингтоном помощь Украине не сможет помешать России добиться успехов на фронте, признал советник президента США по национальной безопасности | 05.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-05T05:46+0300

2024-05-05T05:46+0300

2024-05-05T05:46+0300

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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Одобренная недавно Вашингтоном помощь Украине не сможет помешать России добиться успехов на фронте, признал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом сообщило британское издание Financial Times. "Салливан сказал, что он все еще ожидает "российских прорывов" на фронте "в предстоящий период", несмотря на новый пакет помощи США, одобренный в прошлом месяце", — говорится в материале FT со ссылкой на выступление Салливана. По словам советника в 2025 году Киев намеревается перейти в наступление. Издание отметило, что эти слова о наступлении демонстрируют то, как Белый дом видит развитие конфликта на Украине в случае, если на президентских выборах в США победит Джо Байден. Авторы материала отметили, что любое новое украинское наступление в следующем году будет зависеть от увеличения финансирования из конгресса и одобрения Белым домом. При этом предполагаемый кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, скептично относится к помощи Украине, обещает попытаться быстро положить конец конфликту и добиться урегулирования путем переговоров, сообщило издание. Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, сняв последнее юридическое препятствие для возобновления поставок Киеву американских вооружений. На помощь Украине направят почти 61 миллиард долларов, из которых 23,2 миллиарда пойдут на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда — на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда — для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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сша, поддержка украины, сво