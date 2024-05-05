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Киев запросил аварийную помощь из энергосистем Румынии и Польши
Киев запросил аварийную помощь из энергосистем Румынии и Польши - 05.05.2024, ПРАЙМ
Киев запросил аварийную помощь из энергосистем Румынии и Польши
Украина была вынуждена запрашивать аварийную помощь из энергосистем Румынии и Польши в часы вечернего пика, сообщает министерство энергетики страны. | 05.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-05T13:21+0300
2024-05-05T13:21+0300
2024-05-05T13:21+0300
энергетика
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военная помощь украине
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МОСКВА, 5 мая – ПРАЙМ. Украина была вынуждена запрашивать аварийную помощь из энергосистем Румынии и Польши в часы вечернего пика, сообщает министерство энергетики страны. "Потребности потребителей покрывались собственной генерацией, коммерческим импортом, а также аварийной помощью. В часы вечернего пика по запросу Украины осуществлялось аварийное снабжение электроэнергии из энергосистем Румынии и Польши", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства. Глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 18 апреля предупредил, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы. Кудрицкий 22 марта заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за всё время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что ударам подверглись ряд ТЭС, серьезно повреждено оборудование станций. Компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы.
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Энергетика, УКРАИНА, энергетика Украины, военная помощь Украине
Киев запросил аварийную помощь из энергосистем Румынии и Польши
Минэнерго Украины: Киев запросил аварийную помощь у Румынии и Польши
МОСКВА, 5 мая – ПРАЙМ. Украина была вынуждена запрашивать аварийную помощь из энергосистем Румынии и Польши в часы вечернего пика, сообщает министерство энергетики страны.
"Потребности потребителей покрывались собственной генерацией, коммерческим импортом, а также аварийной помощью. В часы вечернего пика по запросу Украины осуществлялось аварийное снабжение электроэнергии из энергосистем Румынии и Польши", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
Глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 18 апреля предупредил, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы.
Кудрицкий 22 марта заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за всё время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что ударам подверглись ряд ТЭС, серьезно повреждено оборудование станций. Компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы.
На Украине оценили сумму ущерба энергетике страны