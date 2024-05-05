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СМИ: пожарная операция на сгоревшем заводе в Берлине продолжается
СМИ: пожарная операция на сгоревшем заводе в Берлине продолжается - 05.05.2024, ПРАЙМ
СМИ: пожарная операция на сгоревшем заводе в Берлине продолжается
Пожарные Берлина продолжают операцию на месте пожара на заводе Diehl, входящего в концерн по производству системы ПВО для Киева, сообщило в издание... | 05.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-05T22:09+0300
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2024-05-05T22:09+0300
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МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Пожарные Берлина продолжают операцию на месте пожара на заводе Diehl, входящего в концерн по производству системы ПВО для Киева, сообщило в издание Tagesspiegel. "Берлинские пожарные все еще заняты пожаром на металлообрабатывающем предприятии в районе Берлина Лихтерфельде: десять расчетов дежурят на месте пожара на улице Ам Штихьканал", - пишет издание со ссылкой на официального представителя пожарной службы. Сообщается, что операция продлится еще некоторое время. "Все, что еще может гореть, сгорит", - приводятся слова представителя пожарной службы. Ожидается, что 6 мая начнется снос остатков сгоревшего здания. Как сообщалось ранее, на телефоны горожан 3 мая поступило экстренное оповещение с пометкой "опасность", согласно которому в берлинском районе Лихтерфельде находится очаг пожара на заводе, от которого исходит ядовитый дым. Жителям рекомендовали избегать и объезжать данный район, закрыть окна и двери, отключить системы вентиляции и кондиционирования. Diehl Metal Applications принадлежит оборонно-промышленной компании Diehl, участвующей в производстве поставляемых на Украину систем ЗРК Iris-T.
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Происшествия, Берлин, пожар
СМИ: пожарная операция на сгоревшем заводе в Берлине продолжается
Tagesspiegel: пожарная операция на сгоревшем заводе Diehl в Берлине продолжается
МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Пожарные Берлина продолжают операцию на месте пожара на заводе Diehl, входящего в концерн по производству системы ПВО для Киева, сообщило в издание Tagesspiegel.
"Берлинские пожарные все еще заняты пожаром на металлообрабатывающем предприятии в районе Берлина Лихтерфельде: десять расчетов дежурят на месте пожара на улице Ам Штихьканал", - пишет издание со ссылкой на официального представителя пожарной службы.
Сообщается, что операция продлится еще некоторое время. "Все, что еще может гореть, сгорит", - приводятся слова представителя пожарной службы.
Ожидается, что 6 мая начнется снос остатков сгоревшего здания.
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Как сообщалось ранее, на телефоны горожан 3 мая поступило экстренное оповещение с пометкой "опасность", согласно которому в берлинском районе Лихтерфельде находится очаг пожара на заводе, от которого исходит ядовитый дым. Жителям рекомендовали избегать и объезжать данный район, закрыть окна и двери, отключить системы вентиляции и кондиционирования.
Diehl Metal Applications принадлежит оборонно-промышленной компании Diehl, участвующей в производстве поставляемых на Украину систем ЗРК Iris-T.