Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы профессии, которые могут исчезнуть из-за искусственного интеллекта - 05.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240505/professii-847918581.html
Названы профессии, которые могут исчезнуть из-за искусственного интеллекта
Названы профессии, которые могут исчезнуть из-за искусственного интеллекта - 05.05.2024, ПРАЙМ
Названы профессии, которые могут исчезнуть из-за искусственного интеллекта
Внедрение искусственного интеллекта создает риск исчезновения таких профессий, как специалист службы поддержки клиентов, администратор и копирайтеры, считает... | 05.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-05T05:21+0300
2024-05-05T05:21+0300
технологии
искусственный интеллект
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/40/841504002_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_e72ec1b9769fc166daa164f96963f244.jpg
МОСКВА, 5 мая – ПРАЙМ. Внедрение искусственного интеллекта создает риск исчезновения таких профессий, как специалист службы поддержки клиентов, администратор и копирайтеры, считает член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин. "Проблема безработицы из-за ИИ России сейчас точно не грозит. Тем не менее есть ряд профессий, которые все же находятся в потенциальной зоне риска. Например, это специалисты службы поддержки клиентов. Это касается тех компаний, большинство обращений в которые повторяются. В связи с этим легко выстроить алгоритм решения для самых популярных запросов, тем самым сократив количество сотрудников", — заявил он РИА Новости. Немкин также не исключил, что может уменьшиться число администраторов. По его словам, "многие компании уже внедряют роботизированные системы на ресепшене, которые способны, например, отвечать на звонки и вести полноценные диалоги с клиентами". Депутат добавил, что согласно недавнему соцопросу, как минимум 16% граждан переживают, что новые технологии могут спровоцировать безработицу. Кроме того, Немкин отметил, что ИИ также полезен для обработки больших объемов данных и прогнозирования, поэтому может конкурировать со специалистами в области аналитики и исследований. "Способность генерировать тексты на заданную тему, нужной структуры и объема делает ИИ и конкурентом для копирайтеров", — сказал он. При этом парламентарий считает, что заменить человека во всем ИИ не сможет. "Как минимум, не стоит исключать фактор того, что многие люди просто не хотят взаимодействовать с роботизированными системами – в силу тех или иных убеждений при наличии альтернативы они лучше обратятся к живому специалисту. Кроме того, ИИ пока все еще регулярно ошибается, а потому нуждается в постоянном человеческом контроле. Результаты работы ИИ всегда должны подвергаться критическому анализу специалистов", — заключил он.
https://1prime.ru/20240502/zarplata-847858993.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/40/841504002_250:0:1751:1126_1920x0_80_0_0_de7408b456d66755587070412edd2e80.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, искусственный интеллект, госдума
Технологии, искусственный интеллект, Госдума
05:21 05.05.2024
 
Названы профессии, которые могут исчезнуть из-за искусственного интеллекта

Депутат Немкин: профессия специалиста службы поддержки может исчезнуть из-за ИИ

© Public domain/salamahdraИскусственный интеллект
Искусственный интеллект
© Public domain/salamahdra
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 мая – ПРАЙМ. Внедрение искусственного интеллекта создает риск исчезновения таких профессий, как специалист службы поддержки клиентов, администратор и копирайтеры, считает член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.
"Проблема безработицы из-за ИИ России сейчас точно не грозит. Тем не менее есть ряд профессий, которые все же находятся в потенциальной зоне риска. Например, это специалисты службы поддержки клиентов. Это касается тех компаний, большинство обращений в которые повторяются. В связи с этим легко выстроить алгоритм решения для самых популярных запросов, тем самым сократив количество сотрудников", — заявил он РИА Новости.
Немкин также не исключил, что может уменьшиться число администраторов. По его словам, "многие компании уже внедряют роботизированные системы на ресепшене, которые способны, например, отвечать на звонки и вести полноценные диалоги с клиентами".
Депутат добавил, что согласно недавнему соцопросу, как минимум 16% граждан переживают, что новые технологии могут спровоцировать безработицу.
Кроме того, Немкин отметил, что ИИ также полезен для обработки больших объемов данных и прогнозирования, поэтому может конкурировать со специалистами в области аналитики и исследований.
"Способность генерировать тексты на заданную тему, нужной структуры и объема делает ИИ и конкурентом для копирайтеров", — сказал он.
При этом парламентарий считает, что заменить человека во всем ИИ не сможет.
"Как минимум, не стоит исключать фактор того, что многие люди просто не хотят взаимодействовать с роботизированными системами – в силу тех или иных убеждений при наличии альтернативы они лучше обратятся к живому специалисту. Кроме того, ИИ пока все еще регулярно ошибается, а потому нуждается в постоянном человеческом контроле. Результаты работы ИИ всегда должны подвергаться критическому анализу специалистов", — заключил он.
Презентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
Минэк спрогнозировал‚ когда средние зарплаты в России превысят 100 тысяч
2 мая, 11:59
 
Технологииискусственный интеллектГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала