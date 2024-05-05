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Названы профессии, которые могут исчезнуть из-за искусственного интеллекта

Названы профессии, которые могут исчезнуть из-за искусственного интеллекта - 05.05.2024, ПРАЙМ

Названы профессии, которые могут исчезнуть из-за искусственного интеллекта

Внедрение искусственного интеллекта создает риск исчезновения таких профессий, как специалист службы поддержки клиентов, администратор и копирайтеры, считает... | 05.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-05T05:21+0300

2024-05-05T05:21+0300

2024-05-05T05:21+0300

технологии

искусственный интеллект

госдума

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МОСКВА, 5 мая – ПРАЙМ. Внедрение искусственного интеллекта создает риск исчезновения таких профессий, как специалист службы поддержки клиентов, администратор и копирайтеры, считает член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин. "Проблема безработицы из-за ИИ России сейчас точно не грозит. Тем не менее есть ряд профессий, которые все же находятся в потенциальной зоне риска. Например, это специалисты службы поддержки клиентов. Это касается тех компаний, большинство обращений в которые повторяются. В связи с этим легко выстроить алгоритм решения для самых популярных запросов, тем самым сократив количество сотрудников", — заявил он РИА Новости. Немкин также не исключил, что может уменьшиться число администраторов. По его словам, "многие компании уже внедряют роботизированные системы на ресепшене, которые способны, например, отвечать на звонки и вести полноценные диалоги с клиентами". Депутат добавил, что согласно недавнему соцопросу, как минимум 16% граждан переживают, что новые технологии могут спровоцировать безработицу. Кроме того, Немкин отметил, что ИИ также полезен для обработки больших объемов данных и прогнозирования, поэтому может конкурировать со специалистами в области аналитики и исследований. "Способность генерировать тексты на заданную тему, нужной структуры и объема делает ИИ и конкурентом для копирайтеров", — сказал он. При этом парламентарий считает, что заменить человека во всем ИИ не сможет. "Как минимум, не стоит исключать фактор того, что многие люди просто не хотят взаимодействовать с роботизированными системами – в силу тех или иных убеждений при наличии альтернативы они лучше обратятся к живому специалисту. Кроме того, ИИ пока все еще регулярно ошибается, а потому нуждается в постоянном человеческом контроле. Результаты работы ИИ всегда должны подвергаться критическому анализу специалистов", — заключил он.

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технологии, искусственный интеллект, госдума