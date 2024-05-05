https://1prime.ru/20240505/rusofobiya-847927194.html

Лавров предположил, зачем Макрону "пещерная русофобия"

Лавров предположил, зачем Макрону "пещерная русофобия" - 05.05.2024, ПРАЙМ

Лавров предположил, зачем Макрону "пещерная русофобия"

"Пещерная русофобия" нужна президенту Франции Эммануэлю Макрону, чтобы стать европейским лидером, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. | 05.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-05T23:59+0300

2024-05-05T23:59+0300

2024-05-05T23:59+0300

политика

русофобия

франция

эммануэль макрон

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МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. "Пещерная русофобия" нужна президенту Франции Эммануэлю Макрону, чтобы стать европейским лидером, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Дипломат напомнил недавние слова Макрона о том, что Россия является главной угрозой для европейцев. "Он сейчас очевидно выступает с самых яростных антироссийских позиций. Знаю, как во Франции устроена система власти и какие у французов претензии на свою роль в Европе и в мире. Не исключаю, что вот эта "пещерная" русофобия, которой сейчас "дышит" Макрон, необходима для того, чтобы попытаться стать лидером в Европе, "оседлав" эту тему, которую сам Запад сделал главной темой международной жизни", - сказал Лавров в интервью боснийскому телеканалу АТВ. Ранее Макрон заявил, что Евросоюзу в будущем нужна общая оборонная стратегия, ключевым элементом которой является французское ядерное оружие. Французский лидер полагает, что это поможет Европе улучшить безопасность и выстроить соседские отношения с Россией.В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

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русофобия, франция, эммануэль макрон