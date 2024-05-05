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Рогов прокомментировал объявление Зеленского в розыск
Рогов прокомментировал объявление Зеленского в розыск - 05.05.2024, ПРАЙМ
Рогов прокомментировал объявление Зеленского в розыск
Объявив Владимира Зеленского в розыск, Россия послала ему четкий сигнал, что с ним никто не намерен вести переговоры, так как для Москвы он "чистой воды... | 05.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-05T09:25+0300
2024-05-05T09:25+0300
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политика
россия
владимир зеленский
федеральный розыск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – ПРАЙМ. Объявив Владимира Зеленского в розыск, Россия послала ему четкий сигнал, что с ним никто не намерен вести переговоры, так как для Москвы он "чистой воды преступник", считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.Ранее МВД России объявило в Зеленского розыск. Это следует из базы ведомства. Отмечается, что он разыскивается по статье УК РФ, но сама статья в базе не разглашается. В розыск также был объявлен экс-президент Украины Петр Порошенко. "Объявление хриплого диктатора в розыск — это четкий сигнал с нашей стороны, что с ним никто вести переговоры не намерен, так как он для нас чистой воды преступник", — заявил РИА Новости Рогов. Он также отметил, что решения о розыске свидетельствуют о том, что Зеленскому и Порошенко больше с рук ничего спускать не будут, так как время увещеваний, договоренностей, попыток найти компромиссы пройдено окончательно. "Для них, особенно для Зеленского, запахло жареным по-настоящему. Пусть они сегодня шутят, что им ничего не страшно, но это всего лишь бравады. Обратный отсчет для них ускорился", — сказал Рогов и добавил, что именно Порошенко и Зеленский — основные виновники в деле разжигания конфликта на постукраинском пространстве, начиная с 2014 года. Рогов подчеркнул, что теперь Зеленский не сможет "свободно шариться и пиариться в оккупированных городах, близких к линии фронта, полагаясь на великодушие России". "Никаких гарантий безопасности для него больше нет. Теперь Зеленский — официально признанный преступник", — подчеркнул Рогов.
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россия, владимир зеленский, федеральный розыск
Политика, РОССИЯ, Владимир Зеленский, федеральный розыск
Рогов прокомментировал объявление Зеленского в розыск
Рогов: Россия послала Зеленскому четкий сигнал, объявив его в розыск
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – ПРАЙМ. Объявив Владимира Зеленского в розыск, Россия послала ему четкий сигнал, что с ним никто не намерен вести переговоры, так как для Москвы он "чистой воды преступник", считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
Ранее МВД России объявило в Зеленского розыск. Это следует из базы ведомства. Отмечается, что он разыскивается по статье УК РФ, но сама статья в базе не разглашается. В розыск также был объявлен экс-президент Украины Петр Порошенко.
"Объявление хриплого диктатора в розыск — это четкий сигнал с нашей стороны, что с ним никто вести переговоры не намерен, так как он для нас чистой воды преступник", — заявил РИА Новости Рогов.
Он также отметил, что решения о розыске свидетельствуют о том, что Зеленскому и Порошенко больше с рук ничего спускать не будут, так как время увещеваний, договоренностей, попыток найти компромиссы пройдено окончательно.
"Для них, особенно для Зеленского, запахло жареным по-настоящему. Пусть они сегодня шутят, что им ничего не страшно, но это всего лишь бравады. Обратный отсчет для них ускорился", — сказал Рогов и добавил, что именно Порошенко и Зеленский — основные виновники в деле разжигания конфликта на постукраинском пространстве, начиная с 2014 года.
Рогов подчеркнул, что теперь Зеленский не сможет "свободно шариться и пиариться в оккупированных городах, близких к линии фронта, полагаясь на великодушие России".
"Никаких гарантий безопасности для него больше нет. Теперь Зеленский — официально признанный преступник", — подчеркнул Рогов.
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