https://1prime.ru/20240505/sgnal-847920849.html

Рогов прокомментировал объявление Зеленского в розыск

Рогов прокомментировал объявление Зеленского в розыск - 05.05.2024, ПРАЙМ

Рогов прокомментировал объявление Зеленского в розыск

Объявив Владимира Зеленского в розыск, Россия послала ему четкий сигнал, что с ним никто не намерен вести переговоры, так как для Москвы он "чистой воды... | 05.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-05T09:25+0300

2024-05-05T09:25+0300

2024-05-05T09:25+0300

политика

россия

владимир зеленский

федеральный розыск

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/54/841315459_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_b23c8d37cd468f335f3dd81193b05027.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – ПРАЙМ. Объявив Владимира Зеленского в розыск, Россия послала ему четкий сигнал, что с ним никто не намерен вести переговоры, так как для Москвы он "чистой воды преступник", считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.Ранее МВД России объявило в Зеленского розыск. Это следует из базы ведомства. Отмечается, что он разыскивается по статье УК РФ, но сама статья в базе не разглашается. В розыск также был объявлен экс-президент Украины Петр Порошенко. "Объявление хриплого диктатора в розыск — это четкий сигнал с нашей стороны, что с ним никто вести переговоры не намерен, так как он для нас чистой воды преступник", — заявил РИА Новости Рогов. Он также отметил, что решения о розыске свидетельствуют о том, что Зеленскому и Порошенко больше с рук ничего спускать не будут, так как время увещеваний, договоренностей, попыток найти компромиссы пройдено окончательно. "Для них, особенно для Зеленского, запахло жареным по-настоящему. Пусть они сегодня шутят, что им ничего не страшно, но это всего лишь бравады. Обратный отсчет для них ускорился", — сказал Рогов и добавил, что именно Порошенко и Зеленский — основные виновники в деле разжигания конфликта на постукраинском пространстве, начиная с 2014 года. Рогов подчеркнул, что теперь Зеленский не сможет "свободно шариться и пиариться в оккупированных городах, близких к линии фронта, полагаясь на великодушие России". "Никаких гарантий безопасности для него больше нет. Теперь Зеленский — официально признанный преступник", — подчеркнул Рогов.

https://1prime.ru/20240505/panika-847920690.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир зеленский, федеральный розыск