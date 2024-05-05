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Россия в апреле направила в Европу почти половину своего СПГ, сообщили СМИ

Россия в апреле направила в Европу почти половину своего СПГ, сообщили СМИ - 05.05.2024, ПРАЙМ

Россия в апреле направила в Европу почти половину своего СПГ, сообщили СМИ

Россия в апреле текущего года направила на рынок Европы 46% от всех своих экспортных поставок сжиженного природного газа (СПГ), в Азию ушло 34% и еще 20%... | 05.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-05T09:59+0300

2024-05-05T09:59+0300

2024-05-05T10:03+0300

энергетика

экспорт спг

европа

азия

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МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Россия в апреле текущего года направила на рынок Европы 46% от всех своих экспортных поставок сжиженного природного газа (СПГ), в Азию ушло 34% и еще 20% отображаются в статистике как "направленные в неизвестном направлении". Об этом сообщило агентство РБК со ссылкой на предварительные данные аналитической компании Kpler. Отмечается, что апрельские данные по Европе на 15 процентных пунктов ниже по сравнению с мартом, при этом поставки в неизвестном направлении увеличились почти на 18 п.п.По мнению Kpler, европейский рынок продолжает оставаться для РФ основным направлением поставок СПГ, несмотря на идущие в ЕС дискуссии по поводу их запрета. Приведенные РБК аналитические данные показали, что всего Россия экспортировала в апреле 2,84 миллиона тонн СПГ. Это на 1,5% ниже мартовского показателя, но сопоставимо с данными апреля 2023 года. Суммарно по итогам первых четырех месяцев текущего года экспорт российского СПГ вырос на 3,1%, до 11,53 миллиона тонн, следует из анализа Kpler.Глава анализа нефтяных рынков Kpler Виктор Катона рассказал РБК, что Ямал СПГ по-прежнему преимущественно направляет свои объемы в Европу при минимальных поставках в Азию, на этот проект пришлось 95% поставок российского СПГ в ЕС. Основным поставщиком российского СПГ в Азию является "Сахалин-2", направивший в Японию, Южную Корею и Китай 0,89 миллиона тонн, или 93% экспорта на азиатские рынки.

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экспорт спг, европа, азия