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Эксперты выяснили, какая бытовая техника лидирует по покупкам у россиян

Эксперты выяснили, какая бытовая техника лидирует по покупкам у россиян - 05.05.2024, ПРАЙМ

Эксперты выяснили, какая бытовая техника лидирует по покупкам у россиян

Техника китайских и российских марок стала лидером спроса у россиян в первом квартале 2024 года, говорится в исследовании банка "Русский стандарт", которое есть | 05.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-05T10:29+0300

2024-05-05T10:29+0300

2024-05-05T10:29+0300

экономика

бытовая техника

россияне

покупки

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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Техника китайских и российских марок стала лидером спроса у россиян в первом квартале 2024 года, говорится в исследовании банка "Русский стандарт", которое есть у РИА Новости. "В первом квартале текущего года Китай и Россия стали лидерами спроса. На технику китайских и российских марок пришлось по 32% (у каждой из двух стран)",- говорится в исследовании, в рамках которого эксперты проанализировали покупки техники и электроники самых популярных мировых брендов, отображенных в кассовых чеках онлайн-сервиса банка. Отмечается, что доля покупок техники китайских и российских марок выросла относительно первого квартала 2023 года, тогда на Китай и на Россию в аналогичном рейтинге приходилось по 30%. Далее следует техника европейских и корейских брендов, на каждую из которых в обозреваемом списке стран в первом квартале 2024 года пришлось по 15%. При этом если у Кореи относительно января-марта 2023 года доля осталась неизменна, то у европейских брендов она снизилась – годом ранее показатель был 17%. По данным аналитиков, третье место поделили Япония и Америка с общей долей в 6%. Годом ранее у этих стран показатель был 8%.

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бытовая техника, россияне, покупки